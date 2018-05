Eurowizja 2018: Znamy zwycięzcę! Skandal podczas występu SuRie [WYNIKI FINAŁU]

Reprezentująca Izrael Netta wygrała 63. Konkursu Piosenki Eurowizji w Lizbonie. Awans w końcowej klasyfikacji zapewniły jej głosy publiczności.

Mężczyzna wyrwał SuRie mikrofon podczas finału Eurowizji 2018

We wtorek i czwartek (8 i 10 maja) odbyły się półfinały 63. Konkursu Piosenki Eurowizji w Lizbonie, w których wyłoniono po dziesięciu wykonawców, którzy awansowali do wielkiego finału. Zabrakło naszych reprezentantów - krakowskiego producenta Gromee'ego i szwedzkiego wokalisty Lukasa Meijera.



Miejsca w finale Eurowizji mają zapewnione państwa tzw. Wielkiej Piątki (kraje, które płacą największe składki na rzecz Europejskiej Unii Nadawców organizującej konkurs), a także reprezentant kraju, który zwyciężył w konkursie w poprzednim roku. Zestaw uzupełniają zatem reprezentanci Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch oraz Portugalii, której organizację tegorocznej Eurowizji zapewniła wygrana Salvadora Sobrala w 2017 roku.

Finał rozpoczęły gwiazdy fado - Ana Moura ("Loucura") i Mariza ("Barco Negra"), które po raz pierwszy pojawiły się razem na jednej scenie.



Reprezentująca Izrael Netta wygrywa Eurowizję 2018 w Lizbonie

Podczas występu SuRie z Wielkiej Brytanii ("Storm") doszło do wpadki organizatorów - na scenę wtargnął mężczyzna z plecakiem, który wyrwał wokalistce mikrofon. Szybko został obezwładniony przez ochroniarzy, a SuRie kontynuowała występ.

Na Twiiterze konkursu pojawiło się oświadczenie wyrażające żal organizatorów z powodu zajścia. W komunikacie czytamy, że mężczyzna został zatrzymany i oddany policji.

Zaproponowano SuRie by wystąpiła ponownie, ale zadecydowała ona wraz ze swoją ekipą, że nie ma takiej potrzeby, bo są "ogromnie dumni ze swojego występu".



W trakcie głosowania publiczności na scenie pojawił się ubiegłoroczny zwycięzca Eurowizji Salvador Sobral, którego wsparł na scenie m.in. Caetano Veloso.



Kolejność końcową ustaliło w głosowaniu jury i telewizyjna publiczność (stosunkiem 50:50).

Polskie jury oceniające uczestników tworzą: dziennikarka Dorota Szpetkowska (przewodnicząca jury), reprezentant Polski na Eurowizję 2016 Michał Szpak, piosenkarka Natalia Szroeder, wokalista Sławomir Uniatowski (finalista "Idola") oraz muzyk i kompozytor Michał Grott (basista współpracuje z m.in. Margaret, Edytą Bartosiewicz, Blue Cafe i Natalią Kukulską).

Finaliści Eurowizji 2018 - Netta (Izrael)

12 punktów od polskiego jury otrzymał Cesar Sampson z Austrii, który wygrał głosowanie z całej Europy (271 pkt.) przed Szwedem Benjaminem Ingrosso (253) i Izraelką Natty (212).

Zwycięska Netty od polskiej publiczności dostała 10 punktów, z kolei u polskiego jury nie znalazła uznania - otrzymała 0 pkt.



Po raz pierwszy od 2015 r. w gronie prowadzących Eurowizję nie znalazł się żaden mężczyzna - koncert prowadzą prezenterki telewizji RTP Silvia Alberto, Filomena Cautela i Catarina Furtado oraz aktorka Daniela Ruah.

Jessika (San Marino)

Bukmacherzy twierdzili, że walka o zwycięstwo rozegra się pomiędzy reprezentantką Cypru Eleni Foureirą ("Fuego") a Natty z Izraela ("Toy"). Wysoko stały też szanse Irlandczyka Ryana O'Shaughnessy'ego ("Together") i Madame Monsieur z Francji ("Mercy"). Tradycyjnie w gronie faworytów należy upatrywać Skandynawów - Norweg Alexander Rybak ("That's How You Write A Song") to zwycięzca Eurowizji 2009, sporo pozytywnych głosów zebrali Szwed Benjamin Ingrosso ("Dance You Off"), fińska wokalistka Saara Aalto ("Monsters") i Duńczyk Rasmussen ("Higher Ground").

Posłuchaj utworu "Fuego" Eleni Foureiry w serwisie Teksciory.pl

Kolejność startowa w finale:

1. Ukraina: Melovin - "Under The Ladder"

2. Hiszpania: Amaia Romero i Alfred Garcia - "Tu Cancion"

3. Słowenia: Lea Sirk - "Hvala, Ne!"

4. Litwa: Ieva Zasimauskaite - "When We’re Old"

5. Austria: Cesar Sampson - "Nobody But You"

6. Estonia: Elina Nechayeva - "La Forza"

7. Norwegia: Alexander Rybak - "That’s How You Write A Song"

8. Portugalia: Claudia Pascoal - "O Jardim"

9. Wielka Brytania: SuRie - "Storm"

10. Serbia: Sanja Ilic & Balkanika - "Nova Deca"

11. Niemcy: Michael Schulte - "You Let Me Walk Alone"

12. Albania: Eugent Bushpepa - "Mall"

13. Francja: Madame Monsieur - "Mercy"

14. Czechy: Mikolas Josef - "Lie To Me"

15. Dania: Rasmussen - "Higher Ground"

16. Australia: Jessica Mauboy - "We Got Love"

17. Finlandia: Saara Aalto - "Monsters"

18. Bułgaria: Equinox - "Bones"

19. Mołdawia: DoReDoS - "My Lucky Day"

20. Szwecja: Benjamin Ingrosso - "Dance You Off"

21. Węgry: AWS - "Viszlat Nyar"

22. Izrael: Netta - "Toy"

23. Holandia: Waylon - "Outlaw In 'Em"

24. Irlandia: Ryan O'Shaughnessy - "Together"

25. Cypr: Eleni Foureira - "Fuego"

26. Włochy: Ermal Meta i Fabrizio Moro - "Non Mi Avete Fatto Niente".

