​Eurowizja 2018: Salvador Sobral krytykuje Nettę

Zwycięzca zeszłorocznej Eurowizji nie przebierając w słowach skrytykował Nettę i jej utwór "Toy". Reprezentantka Izraela jest jedną z faworytek konkursu, ale Salvador Sobral nie ma o niej najlepszego zdania.

Zwycięstwo Salvadora Sobrala na Eurowizji w 2017 roku zapewniło Portugalii prawo do organizacji kolejnej edycji konkursu.

Jedną z faworytek do wygranej jest Netta, reprezentantka Izraela z utworem "Toy".

Jej zwolennikiem nie jest pierwszy portugalski laureat Eurowizji. Sobral w wywiadzie dla portugalskiej gazety "Publico" nie przebierał w słowach.

"Straszna piosenka... Nic się nie zmieniło od kiedy wygrałem" - powiedział wprost.

Sobral wcześniej również wielokrotnie podkreślał, że dla niego muzyka to nie fajerwerki. Piosenki swoich konkurentów w zeszłorocznym konkursie nazwał "fast foodem", co wywołało wówczas spore poruszenie i kontrowersje.W wywiadzie dla portugalskiego magazynu wokalista dodał, że "na szczęście w tym roku niczego nie musi już słuchać". Piosenkę reprezentantki Izraela usłyszał przez przypadek i nie zamierza do niej wracać.

Sobral będzie gościem specjalnym sobotniego finału (12 maja), w którym pojawi się również Netta. Będzie to pierwszy występ Portugalczyka po grudniowej operacji przeszczepu serca.