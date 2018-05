Eurowizja 2018: Przypomniano występ Blue Cafe

W trakcie drugiego półfinału Eurowizji (10 maja), w humorystycznym podsumowaniu historii konkursu, przypomniano występ zespołu Blue Cafe z 2004 roku.

Tatiana Okupnik w trakcie występu na Eurowizji w 2004 roku /Lehtikuva Oy/Markku Ulander / East News

Podczas drugiego półfinału tegorocznej Eurowizji, zaraz po rozpoczęciu głosowania, organizatorzy tegorocznego konkursu postanowili zaprezentować drugą część wspomnień na temat festiwalowych koncertów, które przeszły do historii imprezy.

W dwuminutowym materiale przywołano m.in. występy niemieckiego zespołu Dschinghis Khan, Mołdawian ze składu Sunstroke Project, projektu Pirates Of The Sea z Łotwy, Ukrainki Wierki Serdiuczki oraz czarnogórskiego duetu Who See, który wystąpił w strojach kosmonautów.

W prześmiewczym filmiku wspomniano również o modelkach, które towarzyszyły Donatanowi i Cleo (2014 rok), a nieco później przypomniano występ zespołu Blue Cafe z 2004 roku.

"Gdy nastało nowe milenium, ciuchy poszły w odstawkę i wielu wróciło do korzeni, zostając w samej bieliźnie" - tak skomentowano występ Tatiany Okupnik z jej grupą.



Przypomnijmy, że formacja wystąpiła na Eurowizji w Stambule z piosenką "Love Song" i zajęła 17. miejsce, zdobywając jedynie 27 punktów.

Po występie Blue Cafe media w Polsce nie były łaskawe dla grupy. Krytykowano zarówno manierę śpiewania Okupnik i jej strój. W gazetach pisano wręcz o kompromitacji i skandalicznie słabym występie.