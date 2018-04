Eurowizja 2018: Mikolas Josef trafił do szpitala

W Lizbonie rozpoczęły się próby przed 63. Konkursem Piosenki Eurowizji. Reprezentant Czech Mikolas Josef doznał urazu i trafił do szpitala.

Mikolas Josef trafił do szpitala

Przypomnijmy, że tegoroczna Eurowizja odbędzie się w dniach 8, 10 (półfinały) i 12 maja (finał).

W Lizbonie trwają już próby z uczestnikami. Podczas jednej z nich urazy doznał reprezentant Czech - Mikolas Josef.

22-letni wokalista na skutek wypadku trafił do szpitala, w związku z czym odwołano konferencję prasową i spotkanie Mikolasa z fanami konkursu.

"Po kilku godzinach sytuacja się pogorszyła, nie mogę nawet chodzić. Wróciłem z jednego szpitala i teraz jadę do drugiego" - napisał Czech na Instagramie, publikując swoje zdjęcie na szpitalnym łóżku.

"Dziękuję za wasze wiadomości i modlitwy. Robimy co w naszej mocy, by wkrótce postawić mnie na nogi. Wystąpię bez względu na wszystko" - podkreślił.

Mikolas Josef z piosenką "Lie to Me" wystąpi w pierwszym półfinale 63. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Przypomnijmy, że nasi reprezentanci - krakowski producent Gromee i szwedzki wokalista Lukas Meijer - pojawią się w drugim półfinale.

