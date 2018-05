Eurowizja 2018: Michał Szpak wspiera Gromee'ego

"Wiem, że sobie poradzisz" - napisał Michał Szpak w wiadomości dla Gromee'ego. Krakowski producent z piosenką "Light Me Up" w czwartek (10 maja) występuje w półfinale tegorocznej Eurowizji.

Michał Szpak będzie trzymał kciuki za Gromee'ego /Gerard / Reporter

Przypomnijmy, że drugi półfinał 63. Konkurs Piosenki Eurowizji w Lizbonie rozpocznie się dziś o godz. 21. W sobotę 12 maja odbędzie się wielki finał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gromee o awansie na Eurowizję: Obiecuję, że zrobimy wszystko, by dobrze wypaść w Lizbonie TV Interia

O miejsce w nim rywalizować będą reprezentanci Polski - krakowski producent Gromee i szwedzki wokalista Lukas Meijer z piosenką "Light Me Up".

Ten duet mocno wspiera Michał Szpak, który na Eurowizji 2016 z utworem "Color Of Your Life" zajął wysokie, ósme miejsce.

- Eurowizja jest nieobliczalnym konkursem. Jednego roku są numery tandetne i kiczowate, ale to wszystko jest fajne. Uwielbiam kicz w muzyce, to nie jest oczywiście jedyny gatunek, którego słucham, ale też jest potrzebny. Co więcej Eurowizja jest takim wydarzeniem, że życzę każdemu, aby się tam znalazł i zobaczył, jak funkcjonuje festiwal na wysokim poziomie. To jest niesamowite doznanie i jeśli komukolwiek uda się tam dostać i przejść do kolejnego etapu, zobaczy, jak wspaniała jest praca z tymi ludźmi - mówił Szpak w rozmowie z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Komu Michał Szpak kibicuje w eliminacjach do Eurowizji? TV Interia

Szpak przed konkursem wysłał do Gromee'ego wiadomość, którą opublikował w grupie fanów polskiego DJ-a.

"Cześć, Gromee. Trzymam za Ciebie kciuki. Wiem, że sobie poradzisz" - powiedział z przekonaniem.

"Będę oglądał Cię ze stołu jurorskiego i tam będę oceniał różne występy. Pożycz też Lukowi wszystkiego dobrego, trzymam za Was kciuki" - zapewnił Szpak.

Przypomnijmy, że Michał Szpak w tym roku wszedł w skład polskiego jury oceniającego uczestników Eurowizji. Towarzyszą mu dziennikarka Dorota Szpetkowska (przewodnicząca jury), reprezentant Polski na Eurowizję 2016 Michał Szpak, piosenkarka Natalia Szroeder, wokalista Sławomir Uniatowski (finalista "Idola") oraz muzyk i kompozytor Michał Grott (basista współpracuje z m.in. Margaret, Edytą Bartosiewicz, Blue Cafe i Natalią Kukulską).

Jurorzy swoje punkty przyznają na podstawie występów z próby generalnej. Punkty od widzów to efekt głosowania w trakcie występów na żywo.

Clip Gromee Light Me Up ft. Lukas Meijer

