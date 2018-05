Eurowizja 2018: Kim jest Eleni Foureira?

W notowaniach bukmacherów kandydatką do wygranej w 63. Konkursie Piosenki Eurowizji została właśnie reprezentantka Cypru Eleni Foureira.

Eleni Foureira podczas prób przed Eurowizją 2018 /Splash News / East News

Przypomnijmy, że tegoroczna Eurowizja odbędzie się w Lizbonie w dniach 8, 10 (półfinały) i 12 maja (finał).

Wideo Gwiazdy na niebieskim dywanie ceremonii otwarcia Konkursu Piosenki Eurowizji 2018 (Associated Press/x-news)

Reklama

W pierwszym półfinale zmierzą się m.in. reprezentanci Izraela, Cypru, Czech, Estonii, Bułgarii i Chorwacji. To głównie wśród nich bukmacherzy widzą faworytów do wygranej w całym konkursie.

Przez długi czas w notowaniach prowadziła pochodząca z Izraela wokalistka Netta, ale na ostatniej prostej więcej szans daje się przedstawicielce Cypru Eleni Foureirze.

Wideo Losowanie półfinałów Konkursu Piosenki Eurowizji 2018 w Lizbonie (Associated Press/x-news)

31-letnia Elena przyszła na świat w Albanii (naprawdę nazywa się Entela Fureraj), ale jako dziecko wraz z rodziną przeniosła się do Grecji (powodem przeprowadzki była rewolucja, która wybuchła na skutek krachu piramid finansowych - w 1997 r. zginęło kilka tysięcy osób, straty sięgnęły ponad 1,2 mld dolarów).

Sprawa jej pochodzenia swego czasu budziła spore kontrowersje w Grecji - początkowo Elena twierdziła, że pochodzi z Brazylii, potem mówiła, że jej rodzice urodzili się w Grecji, lecz że ma również meksykańskie korzenie. Gdy w 2013 r. greckie media odkryły prawdziwą tożsamość wokalistki, ta nie wypowiadała się na ten temat przez kolejny rok, by w końcu oficjalnie potwierdzić, że urodziła się w Albanii. Wówczas tłumaczyła, że nie chciała tego ujawniać, bojąc się, że to może jej utrudnić karierę w greckim show-biznesie.

W 2007 r. Foureira dołączyła do girlsbandu Mystique, który jednak rozpadł się dwa lata później. W 2010 r. wzięła udziała w telewizyjnym show "Just the Two of Us", który wygrała w parze z Panagiotisem Petrakisem.

Wówczas też wystąpiła w greckich eliminacjach do Eurowizji, ale zajęła drugie miejsce. Niepowodzeniem zakończyła się też próba reprezentowania Grecji w Eurowizji 2016 i 2017.

Ostatecznie Elena pojawi się w 63. Konkursie Piosenki Eurowizji jako przedstawicielka Cypru z piosenką "Fuego" (pol. ogień).



Według słów samej wokalistki, ten tytuł oznacza, że kobiety mogą być seksowne i silne oraz że nie ma w tym nic złego.

Clip Eleni Foureira Fuego

Była też jurorką trzeciej edycji greckiej wersji "You Can Dance".



Solowy dorobek Eleny to cztery płyty - ostatnia to "Wasillisa" z grudnia 2017 r.

Spore kontrowersje w Grecji wywołało ostatnio zdjęcie Eleny z reprezentantem Albanii na tegoroczną Eurowizję Eugentem Bushpepą. Wokaliści pokazali gest skrzyżowanych dłoni, który symbolizuje dwugłowego orła z albańskiej flagi. Często wykonują go osoby albańskiego pochodzenia mieszkający także w m.in. Kosowie i Macedonii.

Prywatnie wokalistka związana jest z Hiszpanem Alberto Botíą, 29-letnim obrońcą obecnie występującym w greckim klubie Olympiakos Pireus. W karierze występował w Barcelonie (1 występ w pierwszej drużynie), Sportingu Gijón, Sevilli i Elche.



Przypomnijmy, że nasi reprezentanci - krakowski producent Gromee i szwedzki wokalista Lukas Meijer - pojawią się w drugim półfinale.