Eurowizja 2018: Jak w Lizbonie wypadną Gromee i Lukas Meijer?

10 maja odbędzie się drugi półfinałowy koncert 63. Eurowizji. W nim zobaczymy również Gromee’ego i Lukasa Meijera. Czy producent i wokalista awansują do finału i czy mają szanse na wysokie pozycje? Zagłosuj w naszej ankiecie!

Jak polscy reprezentanci poradzą sobie na tegorocznej Eurowizji? /Adam Jankowski / Reporter

Pochodzący z Krakowa producent Gromee oraz towarzyszący mu wokalista Lukas Meijer ze Szwecji w marcu wygrali polskie eliminacje do Eurowizji utworem "Light Me Up". Teledysk do singla nakręcono w Barcelonie. Oficjalny klip ma już ponad 7,3 mln odsłon.

Bukmacherzy dość zgodnie przewidują, że duet Gromee - Meijer awansuje do finału, jednak tam kompletnie przepadnie.

W notowaniach uwzględniających wszystkie kraje startujące w konkursie szanse Polski na zwycięstwo oceniane są na 32. miejsce (szanse według różnych biur od 1:100 do 1:250).

Jako czarnego konia Eurowizji Gromee'go i Meijera widzi natomiast dziennikarz Telewizji Polskiej Marek Sierocki.



"To jest też taka nowa odsłona polskiej muzyki, która jest pozbawiona jakichkolwiek kompleksów. "Myślę, że stało się bardzo dobrze, że Gromee pojedzie na Eurowizję. Po pierwsze jest to postać rozpoznawalna w Europie" - mówił dziennikarz Newserii Lifestyle.

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 8 i 10 maja (półfinały, Polska wystąpi w drugim jako 11.) oraz 12 maja (finał). Do finału awansuje po 10 przedstawicieli z każdego półfinału.