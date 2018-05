Eurowizja 2018: Gromee z nagrodą Kate Ryan

Niewiele ponad tydzień po zakończeniu tegorocznej Eurowizji poznaliśmy laureata Kate Ryan Award. To nagroda dla najlepszej niedocenionej piosenki w konkursie.

Kate Ryan Award jest przyznawana od 2010 roku. Plebiscyt został zorganizowany z inicjatywy fanów Eurowizji z Irlandii.

Nagroda została nazwana na cześć Kate Ryan, która w 2006 roku wystąpiła na Eurowizji w barwach Belgii. Ryan reprezentowała wówczas Belgię z utworem "Je t’adore", który wciąż jest jednym z jej największych przebojów. Choć jeszcze przed Eurowizją piosenka stała się hitem w wielu krajach Europy, ku ogromnemu zaskoczeniu nie awansowała do finału konkursu, zajmując dopiero 12. miejsce w swoim półfinale.

Tegorocznym laureatem zostali reprezentujący Polskę krakowski producent Gromee i pochodzący ze Szwecji wokalista Lukas Meijer z piosenką "Light Me Up".



W Lizbonie polsko-szwedzki duet dość nieoczekiwanie odpadł w półfinale, choć jeszcze przed konkursem bukmacherzy typowali, że nie powinien mieć problemu z awansem do finału. Ostatecznie Polska zajęła 14. miejsce w półfinale.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, kiedy Polska wygrywa w tym plebiscycie. Również w 2011 roku za najlepszą i jednocześnie najbardziej niedocenioną uznano piosenkę "Jestem" reprezentującej nasz kraj Magdaleny Tul. Wówczas wokalistka zajęła ostatnie miejsce w półfinale.



