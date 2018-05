Eurowizja 2018. Gromee pokazuje "Light Me Up" w wykonaniu ulicznej grupy

W mediach społecznościowych reprezentujący Polskę krakowski producent Gromee i szwedzki wokalista Lukas Meier relacjonują przygotowania do występu podczas 63. Konkursu Piosenki Eurowizji w Lizbonie.

Sara Chmiel-Gromala wspiera swojego męża w Lizbonie AKPA

Przypomnijmy, że krakowski producent Gromee i pochodzący ze Szwecji wokalista Lukas Meijer zostali wybrani na reprezentantów Polski na Eurowizję, która odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 8, 10 (półfinały) i 12 maja (finał).

Wideo Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up - First Rehearsal - Poland - Eurovision 2018

Reklama

Gromee i Meijer z piosenką "Light Me Up" wystąpią podczas drugiego półfinału, jako 11. z kolei. Do finału awansuje po 10 przedstawicieli z każdego półfinału.

Polsko-szwedzki duet w półfinale będzie rywalizować z reprezentantami m.in. Szwecji, Holandii, Australii, Norwegii, Rosji, Ukrainy, Danii, Serbii, Czarnogóry, Węgier, Malty i San Marino.

Gromee na Instagramie opublikował wideo, na którym możemy zobaczyć, jak uliczna grupa Alta Cena z Lizbony wykonuje fragment jego przeboju "Light Me Up". Partie wokalne wykonały towarzyszące producentowi w stolicy Portugalii jego żona Sara Chmiel-Gromala (wokalistka zespołu Łzy) i Kasia Dereń.

Obie wokalistki pojawią się także na eurowizyjnej scenie. Skład naszej ekipy uzupełniają szwedzka wokalistka irańskiego pochodzenia Mahan Moin i Christian Rabb, gitarzysta zespołu No Sleep For Lucy (wokalistą tej formacji jest Lukas Meijer).

Nagranie z udziałem grupy Alta Cena zostało zarejestrowane w pobliżu stacji metra Baixa Chiado.

Nie brak komentarzy, że Polska w tym roku może być czarnym koniem konkursu, choć notowania bukmacherów od dłuższego czasu ani drgną. Według nich Gromee i Lukas Meijer powinni bez problemów awansować do finału, ale tam nie odegrają żadnej poważnej roli.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gromee o awansie na Eurowizję: Obiecuję, że zrobimy wszystko, by dobrze wypaść w Lizbonie TV Interia

Teledysk do "Light Me Up" został nakręcony w Barcelonie - do tej pory został odtworzony ponad 10,8 mln razy.

Clip Gromee Light Me Up ft. Lukas Meijer

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Light me up" w serwisie Teksciory.pl