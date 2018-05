Eurowizja 2018. Gromee i Lukas Meijer po pierwszej próbie (wideo)

Reprezentujący Polskę krakowski producent Gromee i szwedzki wokalista Lukas Meier są już po pierwszej próbie przed występem w półfinale 63. Konkursu Piosenki Eurowizji w Lizbonie.

Lukas Meijer i Gromee reprezentują Polskę na Eurowizji 2018 /CHRIS J RATCLIFFE /Getty Images

Przypomnijmy, że krakowski producent Gromee i pochodzący ze Szwecji wokalista Lukas Meijer zostali wybrani na reprezentantów Polski na Eurowizję, która odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 8, 10 (półfinały) i 12 maja (finał).

Wideo Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up - First Rehearsal - Poland - Eurovision 2018

Gromee i Meijer z piosenką "Light Me Up" wystąpią podczas drugiego półfinału, jako 11. z kolei. Do finału awansuje po 10 przedstawicieli z każdego półfinału.

Polsko-szwedzki duet w półfinale będzie rywalizować z reprezentantami m.in. Szwecji, Holandii, Australii, Norwegii, Rosji, Ukrainy, Danii, Serbii, Czarnogóry, Węgier, Malty i San Marino.

"Patrzę w przyszłość, zamieniam na plany marzenia... zrobię wszystko co jest do zrobienia. Dziękuję, że dzięki Wam, jutro spełni się jedno z moich marzeń, jutro wylatuję na 2 tygodniową Eurowizyjną przygodę w Lizbonie. Jestem dumny z tego że jestem Polakiem" - napisał na Instagramie Gromee.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gromee o awansie na Eurowizję: Obiecuję, że zrobimy wszystko, by dobrze wypaść w Lizbonie TV Interia

Wiemy już, kto wystąpi z Gromeem i Lukasem Meijerem na eurowizyjnej scenie w Lizbonie.

W marcu, podczas Krajowych Eliminacji do Eurowizji, polsko-szwedzkiemu duetowi na scenie towarzyszyli gitarzysta zespołu No Sleep For Lucy, Christian Rabb oraz chórzystki Lena Romul i Sara Chmiel - wokalistka zespołu Łzy i obecna żona Gromee'ego. Na Eurowizji w Lizbonie skład polskiego zespołu ulegnie jednak zmianie. Na scenie w Lizbonie nie wystąpi Lena Romul, za to pojawią się dwie inne osoby - Kasia Dereń oraz Mahan Moin.

Ta ostatnia to szwedzka wokalistka irańskiego pochodzenia, która śpiewała w piosenkach "Spirit", "Runaway" i "Lingo" z debiutanckiego albumu Gromee'ego "Chapter One".

Clip Gromee Runaway ft. Mahan Moin

Z kolei Kasia Dereń szerszej publiczności dała się poznać z programów "The Voice of Poland" (półfinał drugiej edycji w drużynie Tomsona i Barona) i "Bitwa na głosy" (ekipa Natalii Kukulskiej).

Wideo Kasia Dereń – Just A Few Words [OFFICIAL VIDEO] 2018

Nie brak komentarzy, że Polska w tym roku może być czarnym koniem konkursu, choć notowania bukmacherów wciąż są bezlitosne - o ile Gromee i Lukas Meijer powinni bez problemów awansować do finału, tam nie odegrają żadnej poważnej roli.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gromee o awansie na Eurowizję: Obiecuję, że zrobimy wszystko, by dobrze wypaść w Lizbonie TV Interia

Pochodzący z Krakowa producent Gromee oraz towarzyszący mu wokalista Lukas Meijer ze Szwecji teledysk do "Light Me Up" nakręcili w Barcelonie. Oficjalny klip ma już ponad 10,6 mln odsłon.

Clip Gromee Light Me Up ft. Lukas Meijer

