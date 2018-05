Eurowizja 2018 bez Polski. Gromee komentuje

Odpadnięcie Polski w półfinale Eurowizji należy uznać za niespodziankę, bo bukmacherzy wskazywali raczej na pewny awans Gromee'ego i Lukasa Meijera.

Lukas Meijer w półfinale Eurowizji 2018 w Lizbonie /FRANCISCO LEONG / AFP

W drugim półfinale zmierzyli się przedstawiciele 18 państw, w tym uznawani za faworytów Norwegowie (Alexander Rybak wygrał już Eurowizję w 2009 r.) i Szwedzi (Benjamin Ingrosso). Tego wieczoru Europie zaprezentowali się także nasi reprezentanci, czyli Gromee i Lukas Meijer, z utworem "Light Me Up". Do finału awansowało 10 wykonawców najlepiej ocenionych przez jury i telewizyjną publiczność (stosunkiem 50:50).

Wideo Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up - Poland - LIVE - Second Semi-Final - Eurovision 2018

Reklama

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Light me up" w serwisie Teksciory.pl

Nieobecność Polski jest jedną z niespodzianek, bo wcześniej bukmacherzy wskazywali, że nasi reprezentanci nie powinni mieć problemów z awansem.

Na pewno jednak nie pomogło, że pochodzący ze Szwecji wokalista Lukas Meijer fałszował podczas występu. Zwrócili uwagę na to internauci, nie stroniący od mocnych komentarzy, niektórzy wprost piszący o "kompromitacji".

Na razie Gromee w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie całej ekipy zrobione w green roomie.

"Tak dumny!" - napisał krakowski producent po angielsku.

Fani w komentarzach nie szczędzą pochwał polskiej ekipie, pocieszając, że ich zdaniem nasi reprezentanci "byli najlepsi".

"Jesteśmy z was dumni", "piosenka zasługuje na finał", "głowa do góry, dobrze że nie bierzemy udziału dalej w tej parodii", "polityka wygrała niestety" - to niektóre wpisy pod zdjęciem.



"Dziękuję za wszystko!" - napisała na Instagramie śpiewająca w chórkach szwedzko-irańska wokalistka Mahan Moin.

Skład naszej ekipy uzupełniali chórzystki: żona Gromee'ego Sara Chmiel-Gromala (wokalistka grupy Łzy) i Kasia Dereń oraz Christian Rabb, gitarzysta zespołu No Sleep For Lucy (wokalistą tej formacji jest Lukas Meijer).

Przypomnijmy, że awans do finału Eurowizji mają zapewnione państwa tzw. Wielkiej Piątki (kraje, które płacą największe składki na rzecz Europejskiej Unii Nadawców organizującej konkurs), a także reprezentant kraju, który zwyciężył w konkursie w poprzednim roku. W ten sposób w finale wystąpią reprezentanci Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch oraz Portugalii, której organizację tegorocznej Eurowizji zapewniła wygrana Salvadora Sobrala w 2017 roku.

Z pierwszego półfinału awansowali przedstawiciele Cypru (Eleni Foureira), Izraela (Netta), Estonii (Elina Nechayeva), Czech (Mikolas Josef), Bułgarii (Equinox), Austrii (Cesar Sampson), Litwy (Ieva Zasimauskaite), Albanii (Eugent Bushpepa), Finlandii (Saara Aalto) i Irlandii (Ryan O'Shaughnessy).



Wideo Za nami pierwszy półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji 2018. Kto przeszedł do finału? (Associated Press/x-news)

Skład finału uzupełniają: Alexander Rybak (Norwegia), Sanja Ilić & Balkanika (Serbia), Rasmussen (Dania), DoReDoS (Mołdawia), Waylon (Holandia), Jessica Mauboy (Australia), AWS (Węgry), Benjamin Ingrosso (Szwecja), Lea Sirk (Słowenia) i MELOVIN (Ukraina).

Wideo Za nami drugi półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji 2018. Kto awansował? (Associated Press/x-news)