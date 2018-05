Eurowizja 2018 bez Polski. Gromee i Lukas Meijer z najsłabszym wynikiem od 2011 r.

W XXI wieku Polska tylko osiem razy awansowała do finału Konkursu Piosenki Eurowizji. Oczekiwania wobec Gromee'ego i Lukasa Meijera były jednak spore, bo przez ostatnie cztery lata miejsce w finale udawało się wywalczyć.

Lukas Meijer na Eurowizji 2018 w Lizbonie /FRANCISCO LEONG / AFP

Nieobecność Polski jest jedną z niespodzianek, bo wcześniej bukmacherzy wskazywali, że nasi reprezentanci nie powinni mieć problemów z awansem.

Reklama

Na pewno jednak nie pomogło, że pochodzący ze Szwecji wokalista Lukas Meijer fałszował podczas występu. Zwrócili uwagę na to internauci, nie stroniący od mocnych komentarzy, niektórzy wprost piszący o "kompromitacji".



Ostatecznie jednak Gromee i Meijer z piosenką "Light Me Up" nie znaleźli się w gronie finalistów.



Wideo Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up - Poland - LIVE - Second Semi-Final - Eurovision 2018

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Light me up" w serwisie Teksciory.pl

Do tej pory najlepszym wynikiem Polski na Eurowizji jest nasz debiut w tym konkursie w 1994 r. - Edyta Górniak ("To nie ja") zajęła wówczas drugie miejsce. W pierwszej dziesiątce uplasowali się jeszcze tylko Ich Troje ("Keine Granzen - Żadnych granic" - 7.) w 2003 r. i Michał Szpak ("Color of Your Life" - 8.) w 2016 r.

Przez ostatnie cztery lata nasi reprezentanci uzyskiwali awans do finału. Uwzględniając przerwę w naszej obecności w konkursie (2012-2013) po raz ostatni w półfinale odpadła Magdalena Tul ("Jestem") w 2011 r. Po zakończeniu konkursu ujawniono, że w półfinale zajęła wówczas ostatnie, 19. miejsce.

Które miejsce w półfinale zajęli Gromee i Lukas Meijer, dowiemy się po sobotnim (12 maja) finale. Rozczarowani fani z Polski w mediach społecznościowych nawołują do bojkotu finału, uznając że zostaliśmy skrzywdzeni.



Eurowizja 2018: Drugi półfinał 1 19 Jessika (San Marino) Autor zdjęcia: FRANCISCO LEONG Źródło: AFP 19