Zwycięzca Eurowizji, Salvador Sobral, odwołuje koncerty z powodu choroby

Zwycięzca tegorocznej Eurowizji, Salvador Sobral, z powodu pogorszenia stanu zdrowia odwołuje zaplanowane na przełom sierpnia i września koncerty. 27-letni muzyk choruje na serce.

Jak poinformował przedstawiciel portugalskiego piosenkarza, kilka koncertów, w jakich miał wziąć udział Salvador Sobral zostało odwołanych z powodu zaleceń lekarzy. Chodzi m.in. o występy artysty w Faro oraz w miejscowości Anadia koło Aveiro.

Agencja reprezentująca Sobrala wyjaśniła, że istnieje prawdopodobieństwo powrotu muzyka na scenę podczas wrześniowego Festiwalu Kultury w podlizbońskim Cascais.

Salvador Sobral od kilku lat choruje na serce i czeka na transplantację. Wprawdzie dotychczas muzyk regularnie koncertował, ale z powodu stanu zdrowia odmawiał udziału w projektach poza granicami Portugalii. Wyjątkiem był udział w majowym finale Eurowizji na Ukrainie, który wygrał.

Nieznany przed europejskim konkursem piosenki muzyk był anonimowy nawet we własnym kraju. Sławy przysporzyło mu zwycięstwo, a także nonkonformistyczny styl bycia i wypowiedzi. Niektóre okazały się niefortunne i ściągnęły w ostatnich tygodniach falę krytyki na Sobrala.

Pod koniec czerwca w trakcie charytatywnego koncertu na rzecz ofiar pożarów w Portugalii Sobral przerwał wykonywany przez siebie utwór. Niezadowolony z powodu aplauzu powiedział: "Czegokolwiek nie zrobię, to mam od was owację. Zaraz puszczę bąka i zobaczymy, co wtedy zrobicie".

Sobral wygrał 13 maja organizowany w Kijowie 62. finał Eurowizji piosenką "Amar pelos dois" (Kochać za dwoje) i po raz pierwszy w 53-letniej historii udziału Portugalii w tym konkursie zapewnił jej zwycięstwo.

Autorką zwycięskiej piosenki jest o dwa lata starsza siostra Salvadora Luisa Sobral. Utwór powstał w pośpiechu na kilka dni przed terminem składania konkursowych piosenek w rywalizacji wyłaniającej reprezentanta Portugalii na Eurowizję.

