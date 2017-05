Kasia Moś zajmie szóste miejsce na Eurowizji?

Wraz z ogłoszeniem uczestników wielkiego finału Eurowizji, Spotify, na podstawie popularności zakwalifikowanych utworów wśród użytkowników serwisu, ujawniło, kto ma szansę na zwycięstwo w tegorocznym konkursie.

Kasia Moś według badań Spotify może zająć wysokie miejsce na Eurowizji /Michael Campanella /Getty Images

Z pomocą danych streamingowych z dwóch ostatnich tygodni, Spotify oceniło każdą piosenkę (wykluczając odtworzenia z ojczystego kraju wykonawcy), by uzyskać Top 10 tegorocznej Eurowizji.

Jak wynika z danych serwisu największą szansę na zwycięstwo ma Nathan Trent z utworem "Running On Air". Jakie szanse ma Polka? Według Spotify Kasia Moś zajmie szóste miejsce.

Oto jak wygląda przewidywana Top 10 tegorocznej Eurowizji:

1. Nathan Trent - "Running On Air" (Austria)

2. Anja Nissen - "Where I Am" (Dania)

3. Blanche - "City Lights" (Belgia)

4. Robin Bengtsson - "I Can’t Go On" (Szwecja)

5. Isaiah - "Don’t Come Easy" (Australia)

6. Kasia Moś - "Flashlight" (Polska)

7. JOWST - "Grab The Moment" (Norwegia)

8. Kristian Kristov - "Beautiful Mess" (Bułgaria)

9. Salvador Sobral - "Amar Pelos Dois" (Portugalia)

10. Dihaj - "Skeletons" (Azerbejdżan).

Wideo Kasia Moś - Flashlight (Poland) LIVE at the first Semi-Final

Spotify wskazało również 10 krajów najbardziej zaangażowanych w Eurowizję, na podstawie liczby słuchaczy eurowizyjnych utworów z każdego państwa:

1. Hiszpania

2. Szwecja

3. Wielka Brytania

4. Holandia

5. Finlandia

6. Norwegia

7. Włochy

8. Niemcy

9. Polska

10. Islandia

Finał 62. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się 13 maja 2017 roku w Kijowie. Kasia Moś wystąpi jako druga.