Jak w Kijowie wypadnie Kasia Moś? Zagłosuj!

9 maja odbędzie się pierwszy półfinałowy koncert 62. Eurowizji. W nim zobaczymy również Kasię Moś. Czy wokalistka awansuje do finału i czy ma szanse na wysokie pozycje? Zagłosuj w naszej ankiecie!

Kasia Moś ma szanse na wysokie miejsca na tegorocznej Eurowizji? /Jarosław Antoniak /MWMedia

18 lutego Kasia Moś wygrała krajowe eliminacje do tegorocznej Eurowizji. Wokalistka wykonała piosenkę "Flashlight" i pokonała m.in. Lanberry, Carmell, Rafała Brzozowskiego i Paullę. Było to jej trzecie podejście do Eurowizji. Wcześniej startowała w eliminacjach w 2006 i 2016 roku.



Wideo Eliminacje Krajowe Eurowizja 2017: Kasia Moś – „Flashlight”

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Moś o zwycięstwie w krajowych eliminacjach do Eurowizji TV Interia

Reklama

W Kijowie Moś wystąpi w pierwszym półfinale, a jej rywalami będą m.in. reprezentanci Szwecji, Portugalii, Belgii, Australii, Łotwy, Grecji, Finlandii, Gruzji i Albanii.

Zagraniczne media odnotowały zwycięstwo Kasi Moś. O blondwłosej piosenkarce napisano m.in. w "The Sun". Francuskie "Le Figaro" określiło Kasię Moś jako "olśniewającą i pełną uroku" wokalistkę.

Spore szanse początkowo Moś dawali bukmacherzy. Pierwsze notowania plasowały Moś nawet na dziewiątym miejscu. Z czasem, gdy przybywało konkurentów, a entuzjazm po wyborze wokalistki ostygł, bukmacherzy ustawili Moś nieco niżej, bo w okolicach miejsc 15 - 17.



Kasia Moś: Od Eurowizji 2006 do Eurowizji 2017 1 9 Zobaczcie, jak zmieniała się Kasia Moś, która będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji 2017 w Kijowie. Dla wokalistki było to trzecie podejście w preselekcjach do Eurowizji. Zaczynała jeszcze w 2006 r. z piosenką "I Wanna Know" napisaną przez Roberta Jansona, lidera grupy Varius Manx Autor zdjęcia: Piotr Tarasewicz Źródło: East News 9

Finał Eurowizji odbędzie się 13 maja. Za faworytów do zwycięstwa uważa się reprezentantów Francji, Portugalii, Australii, Szwecji, Bułgarii i Włoch.

W zeszłym roku na Eurowizji z ramienia Polski wystąpił Michał Szpak z piosenką "Color of Your Life" i zajął ósme miejsce (w głosowaniu publiczności był trzeci). W rozmowie z Interią Szpak wprawdzie nie pokusił się o typowanie, jak w Kijowie wypadnie Moś, jednak docenił jej umiejętności wokalne.



Eurowizja 2017: Jak w Kijowie wypadnie Kasia Moś? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Eurowizja 2017: Jak w Kijowie wypadnie Kasia Moś? Rewelacyjnie! Wygra lub będzie w czołówce 100% Nieźle. Zakończy rywalizację w środku stawki finałowego koncertu 0% Średnio. Moś awansuje do finału, ale tam zajmie jedno z końcowych miejsc 0% Słabo. Odpadnie już w półfinale 0%

głosów: 2