Eurowizja 2017: Zagraniczne media o występie Kasi Moś

Kasia Moś podczas pierwszego koncertu półfinałowego wzbudziła zainteresowanie nie tylko telewidzów, ale także dziennikarzy zagranicznych mediów. Jej występ skomentowano m.in. w "Bildzie" i "Daily Mail".

Przypomnijmy, że Kasia Moś z piosenką "Flashlight" awansowała do finału 62. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się 13 maja. Na scenie towarzyszył jej brat Mateusz Moś.

O awansie polskiej piosenkarki wspomniał m.in. niemiecki "Bild".

"Była najpiękniejszą niespodzianką pierwszego półfinału Eurowizji. W przepięknej sukience (z jednym ramiączkiem), z rozwianymi włosami i silnym głosem wykonała piosenkę 'Flashlight'" - pisali niemieccy dziennikarze.



