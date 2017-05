Eurowizja 2017: Wiadomo, kto pokazał nagie pośladki

Zidentyfikowano mężczyznę, który w finale 62. Konkursu Piosenki Eurowizji w Kijowie pokazał nagie pośladki w trakcie występu Jamali. Znany prankster Witalij Sediuk za swój czyn został aresztowany.

Incydent na Eurowizji podczas występu Jamali /

Po konkursowych piosenkach, w trakcie głosowania, na scenie występowali ukraińska wokalistka Rusłana (laureatka Eurowizji z 2004 r.) z nową piosenką "It's Magical", a także łączący muzykę elektroniczną i folkową Onuka feat. Naofi Orchestra.

Podczas występu ubiegłorocznej zwyciężczyni Eurowizji Jamali z nowym singlem "I Believe in U" doszło do skandalu - na scenę wbiegł mężczyzna w australijskich barwach. To, co zrobił na oczach milionów widzów, zszokowało chyba wszystkich. Mężczyzna, stojąc tuż obok wokalistki, ściągnął spodnie i majtki, wypinając się wprost do kamery.

Okazało się, że był to Witalij Sediuk, który ma już na koncie pokaźną liczbę podobnych incydentów.

"Sediuk jest obywatelem Ukrainy. Podczas występu naszej Jamali postanowił - jak to sam ujął - zrealizować swoje hobby, jako że 'nieoficjalnie działa jako prowokacyjny dziennikarz'" - ogłosił Arson Awakow, minister spraw wewnętrznych Ukrainy.

Sediuk został zatrzymany na 72 godziny. Grozi mu kara grzywny, a nawet więzienie do pięciu lat.

Agencja Reutera przypomina wcześniejsze "akcje" Sediuka - m.in. wtargnięcie na scenę Grammy w 2013 r. (nagrodę odbierała wówczas Adele), zaatakowanie modelki Gigi Hadid, próba pocałowania pośladków Kim Kardashian czy uprzykrzanie życia aktorom Willowi Smithowi, Bradowi Pittowi i Leonardo DiCaprio.

Najgłośniejszym echem odbiła się sytuacja z Pittem z maja 2014 r. podczas premiery filmu "Czarownica". Sediuk zaatakował wówczas aktora na czerwonym dywanie, rozbijając mu okulary. 28-latek został aresztowany i skazany na 20 dni prac społecznych, musiał także zapłacić 440 dolarów kosztów sądowych. Przez rok miał być też pod opieką psychologa.

Choć sam Sediuk nazywa się pranksterem, media mocno krytykują jego zachowania.



Wideo FAIL : Man shows ass | Людина показує дупу | Eurovision 2017 Final