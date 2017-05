Eurowizja 2017: Ukraiński komentator o Kasi Moś "Jakie cycki!"

Kasia Moś 13 maja (sobota) wystąpi w finale 62. Konkursu Piosenki Eurowizji w Kijowie. Ukraińcy są nią wyraźnie zachwyceni. Jeden z tamtejszych gwiazdorów w bardzo dobitnych słowach skomentował jej półfinałowy występ.

Kasia Moś w pierwszym półfinale Eurowizji zaprezentowała się jako 11. i zaśpiewała utwór "Flashlight". Na scenie towarzyszył jej brat, skrzypek Mateusz Moś. Polka wystąpiła w długiej, dwuczęściowej, białej sukni, którą zaprojektowała i uszyła firma Mario Menezi.

Występ wokalistki szeroko komentowano w zagranicznych mediach, m.in. w "Bildzie" i "Daily Mail".



"Była najpiękniejszą niespodzianką pierwszego półfinału Eurowizji. W przepięknej sukience (z jednym ramiączkiem), z rozwianymi włosami i silnym głosem wykonała piosenkę 'Flashlight'" - pisali niemieccy dziennikarze.



Brytyjczycy zwracali uwagę na fakt, że Moś miała epizod w magazynie "Playboy", tańczyła dla Pussycat Dolls, a także przyznawali, że uroda mogła nieco pomóc wokalistce w zbieraniu głosów.



Wideo