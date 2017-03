Eurowizja 2017: Niepełnosprawna Julija Samojłowa reprezentantką Rosji

Rosjanie wybrali reprezentantkę na 62. Konkurs Piosenki Eurowizji w Kijowie. Jest nią niepełnosprawna Julija Samojłowa, która wykona utwór "Flame Is Burning". Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy Federacja Rosyjska wystawi swojego przedstawiciela.

Julija Samojłowa wygra Eurowizję 2017?

Poznaliśmy już nazwiska większości wykonawców, którzy wezmą udział w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji. Swoją kandydatkę wybrali już także Rosjanie. Została nią Julija Samojłowa, która na Ukrainie zaprezentuje utwór "Flame Is Burning".

Julija ma 27 lat, od dzieciństwa jest niepełnosprawna i porusza się na wózku inwalidzkim. Pochodzi z Republiki Komi i jak sama przyznaje - "o występie w konkursie Eurowizji marzyła od dziecka".

Dziewczyna brała wcześniej udział w rosyjskim talent show "Faktor A", będącym odpowiednikiem naszego "X Factora". W programie zachwyciła m.in. jego jurorkę Ałłę Pugaczową. W 2014 roku wystąpiła również podczas otwarcia Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Soczi.

Posłuchaj eurowizyjnej piosenki Juliji Samojłowej:

W Moskwie rozważano bojkot tegorocznej edycji konkursu piosenki europejskiej ze względu na napięte relacje z Kijowem. Część polityków sugerowała, aby wycofać się z tego przedsięwzięcia i nie narażać artystów na szykany ze strony nieprzychylnej publiczności.

Za udziałem w konkursie opowiadali się dotychczasowi jego uczestnicy, artyści estradowi i krytycy. Tłumaczyli, że nie trzeba łączyć wydarzeń politycznych z kulturą, bowiem wtedy nie będzie już żadnej płaszczyzny porozumienia między zwaśnionymi krajami.

Przypomnijmy, że dwa lata temu w konkursie Eurowizji Polskę reprezentowała Monika Kuszyńska, która również porusza się na wózku. Polka wykonała wówczas utwór "In the Name of Love", zajmując ostatecznie 23. miejsce. Kuszyńska stała się niepełnosprawna po wypadku samochodowym, do którego doszło w 2006 roku. Od tamtej pory jest sparaliżowana od pasa w dół.

Tegoroczna edycja Eurowizji odbędzie się w dniach 9-13 maja w Kijowie na Ukrainie. Półfinały zaplanowane zostały na 9 i 11 maja (Polska wystąpi w pierwszym), a 13 maja widzowie obejrzą koncert finałowy.

