Eurowizja 2017: Nagie pośladki podczas występu Jamali

Podczas trwającego finału 62. Konkursu Piosenki Eurowizji w Kijowie doszło do skandalu - w trakcie występu Jamali na scenie pojawił mężczyzna z flagą Australii, który ściągnął spodnie i pokazał nagie pośladki!

Incydent na Eurowizji podczas występu Jamali /

Po konkursowych piosenkach, w trakcie głosowania, na scenie występowali ukraińska wokalistka Rusłana (laureatka Eurowizji z 2004 r.) z nową piosenką "It's Magical", a także łączący muzykę elektroniczną i folkową Onuka feat. Naofi Orchestra.

Podczas występu ubiegłorocznej zwyciężczyni Eurowizji Jamali z nowym singlem "I Believe in U" doszło do skandalu - na scenę wbiegł mężczyzna w australijskich barwach. To, co zrobił na oczach milionów widzów, zszokowało chyba wszystkich. Mężczyzna, stojąc tuż obok wokalistki, ściągnął spodnie i majtki, wypinając się wprost do kamery.

Nie trzeba dodawać, że ta wpadka przejdzie do historii Eurowizji.