Eurowizja 2017: Kto dał punkty Kasi Moś? Oto szczegółowe wyniki głosowania

13 maja odbył się finał 62. Konkursu Piosenki Eurowizji. Reprezentantka Polski, Kasia Moś, zajęła w nim 22. miejsce, gromadząc łącznie 64 punkty. Jak rozkładały się głosy na naszą wokalistkę?

Kasia Moś w finale (odbywał się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Kijowie) zaprezentowała piosenkę "Flashlight". Polka wystąpiła jako druga, przed Białorusią.

Mimo pozytywnych ocen jej występu przez internautów, Polka nie zachwyciła telewidzów oraz jurorów, zdobywając 64 punkty i plasując się na 22. miejscu. Na oficjalnej stronie Eurowizji pojawiły się szczegółowe wyniki glosowania od jurorów i publiki.

W głosowaniu jurorów Polska otrzymała punkty od: Azerbejdżanu (6), San Marino (1), Bułgarii (7), Australii (2), Białorusi (2), Słowenii (4) i Czech (1). Łącznie uzyskała ich 23, co było wynikiem lepszym niż w przypadku zeszłorocznego występu Michała Szpaka (ten zgromadził ich od jurorów 7). Szpak przekonał jednak do siebie widzów. W ich głosowaniu zdobył bowiem aż 229 punktów.

Kasia Moś nie mogła niestety nie liczyć na takie poparcie. Wokalistka od widzów dostała 41 punktów.

Najwięcej, bo aż 10 punktów, otrzymaliśmy w głosowaniu od widzów z Wielkiej Brytanii, siedem punktów trafiło do nas od Irlandii, pięć od Szwecji, cztery od Belgii, trzy od Islandii, Norwegii i Włoch, dwa od Niemiec i Austrii, a punkt od Francji i Holandii.



