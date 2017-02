Eurowizja 2017: Kłopoty organizatorów. Zabiorą im konkurs?

Jak poinformowała Europejska Unia Nadawców z pracy nad finałowymi koncertami w Kijowie zrezygnowało aż 21 kluczowych pracowników. Jednak organizatorzy zapewniają, że impreza odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

W 2016 roku Eurowizję wygrała reprezentująca Ukrainę Jamala z piosenką "1944". Z tego też powodu 62. konkurs został zaplanowany w stolicy tego państwa, Kijowie.



