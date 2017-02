Eurowizja 2017: Kasia Moś na Ukrainie

W sobotę (25 lutego) odbędzie się finał ukraińskich preselekcji do Eurowizji. Jednym z gości specjalnych będzie polska reprezentantka - Kasia Moś.

Kasia Moś wystąpi w finale preselekcji na Ukrainie /AKPA

Przypomnijmy, że Kasia Moś z piosenką "Flashlight" w polskich preselekcjach uzyskała najwyższe noty od składu jurorskiego (Robert Janowski, Maria Sadowska, Włodek Pawlik, Krzesimir Dębski, Alicja Węgorzewska), a w głosowaniu publiczności zajęła drugie miejsce. W sumie zdobyła najwięcej punktów i to ona będzie reprezentować Polskę podczas 62. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Moś o zwycięstwie w krajowych eliminacjach do Eurowizji TV Interia

Tegoroczna edycja Eurowizji odbędzie się w dniach 9-13 maja w Kijowie na Ukrainie. Półfinały zaplanowane zostały na 9 i 11 maja (Polska wystąpi w pierwszym), a 13 maja widzowie obejrzą koncert finałowy.

W sobotę swojego reprezentanta wybierze Ukraina. Podczas finału tamtejszych preselekcji gościnnie wystąpią Kasia Moś i Alma - reprezentantka Francji na tegoroczną Eurowizję.

Przedstawiciela gospodarzy wybierze jury (zwyciężczyni Eurowizji 2016 Jamala, kompozytor Konstantin Meladze i Wierka Serdiuczka, laureat 2. miejsca na Eurowizji 2007) i telewidzowie w głosowaniu 50:50.



W konkursie wezmą udział: Salto Nazad ("O, mamo!"), Melovin ("Wonder"), znany w Polsce zespół O.Torvald ("Time"), Illaria ("Thank You for My Way"), Tayanna ("I Love You") i Rozhden ("Saturn").