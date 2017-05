Eurowizja 2017: Dziś drugi półfinał konkursu

W czwartek 11 maja wieczorem poznamy komplet wykonawców, którzy za dwa dni zaśpiewają w finale Eurowizji. Polska reprezentantka Kasia Moś awansowała już z pierwszego półfinału.

W drugim półfinale Eurowizji 2017 wystąpi m.in. Kristian Kostow (Bułgaria) /AP Photo/Efrem Lukatsky /East News

Przypomnijmy, że 62. Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest w Kijowie na Ukrainie. To efekt ubiegłorocznego zwycięstwa wychowanej na Krymie wokalistki Jamali.



Za nami pierwszy półfinał, z którego awansowało 10 wykonawców, w tym Polka Kasia Moś z piosenką "Flashlight".

Wideo Kasia Moś - Flashlight (Poland) LIVE at the first Semi-Final

O kolejne 10 miejsc rywalizować będą w czwartek 11 maja przedstawiciele 18 państw. W tym gronie zabraknie poruszającej się na wózku Julii Samojłowej z Rosji. To efekt nałożenia na nią trzyletniego zakazu wjazdu na Ukrainę za występ na anektowanym przez Rosję Krymie.



Ostatecznie w połowie kwietnia Rosja zdecydowała o wycofaniu się z konkursu.



Dziś na scenie wystąpi jeden z faworytów do wygranej w całym konkursie - Bułgar Kristian Kostow. W notowaniach bukmacherów utrzymuje się w ścisłej czołówce od połowy marca.



W finale Eurowizji wystąpi w sumie 26 wykonawców - po 10 z każdego półfinału, przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki (kraje płacące najwyższe składki na organizację imprezy - Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy) oraz reprezentant gospodarzy - znana także polskiej publiczności ukraińska grupa O.Torvald.

Oto uczestnicy drugiego półfinału Eurowizji 2017 w kolejności występowania na scenie:

1. Tijana Bogićević (Serbia) - "In Too Deep"

2. Nathan Trent (Austria) - "Running on Air"

3. Jana Burczeska (Macedonia) - "Dance Alone"

4. Claudia Faniello (Malta) - "Breathlessly"

5. Ilinca feat. Alex Florea (Rumunia) - "Yodel It!"

6. O'G3NE (Holandia) - "Lights and Shadows"

7. Joci Papai (Węgry) - "Origo"

8. Anja (Dania) - "Where I Am"

9. Brendan Murray (Irlandia) - "Dying to Try"

10. Valentina Monetta i Jimmie Wilson (San Marino) - "Spirit of the Night"

11. Jacques Houdek (Chorwacja) - "My Friend"

12. JOWST feat. Aleksander Walmann (Norwegia) - "Grab the Moment"

13. Timebelle (Szwajcaria) - "Apollo"

14. Navi (Białoruś) - "Historyja majho życcia"

15. Kristian Kostow (Bułgaria) - "Beautiful Mess"

16. Fusedmarc (Litwa) - "Rain of Revolution"

17. Koit Toome i Laura (Estonia) - "Verona"

18. IMRI (Izrael) - "I Feel Alive".



