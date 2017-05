Eurowizja 2017: Chory na serce Salvador Sobral wygra?

Jednym z faworytów do wygranej w tegorocznej Eurowizji jest Portugalczyk Salvador Sobral.

Salvaro Sobral zaśpiewał w pierwszym półfinale Eurowizji (9 maja) utwór "Amar Pelos Dois". Portugalczyk znalazł się w gronie 10 wykonawców, którzy awansowali do finału konkursu (razem z reprezentantką Polski Kasią Moś).

Sobral w przeciwieństwie do naszej wokalistki nie pojawił się na żadnym z koncertów inaugurujących festiwal tłumacząc, że chce się skoncentrować tylko na występie w Kijowie.

Poważnie chory na serce 27-latek podbił serca eurowizyjnej publiczności, a wideo z jego występu cieszy się największym zainteresowaniem. Do tej pory zostało ono odtworzone ponad 1 mln razy. Dla porównania, wideo z Kasią Moś ma ponad 470 tys. odsłon.

Autorką utworu "Amal Pelos Dois" jest siostra Salvaro - Luísa Sobral, słynna portugalska wokalistka i kompozytorka. "To miłosna piosenka. Smutna" - opowiada reprezentant Portugalii.



Sobral ma w dorobku debiutancki album "Excuse Me" z sierpnia 2016 r., który w jego ojczyźnie dotarł do 10. miejsca na liście bestsellerów.

Wideo