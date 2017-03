Eurowizja 2017: Australia wybrała swojego reprezentanta

Niespełna 18-letni Isaiah Firebrace będzie reprezentował Australię podczas 62. Konkursu Piosenki Eurowizji w Kijowie. Młody wokalista szybko pojawił się w gronie faworytów.

Isaiah Firebrace zaśpiewa na Eurowizji 2017 /fot. Caroline McCredie / Getty Images

Australia bierze udział w Eurowizji od 2015 roku. W debiucie Guy Sebastian zajął 5. miejsce, a rok później Dami Im była druga, ustępując tylko Jamali z Ukrainy.

Reklama

Teraz w wewnętrznym głosowaniu telewizja SBS zdecydowała, że do Kijowa pojedzie Isaiah Firebrace.

Młody wokalista (18 lat skończy 21 listopada) w 2016 roku dał poznać się szerszej publiczności, wygrywając ósmą edycję australijskiego "X Factora". Po programie wydał debiutancką płytę zatytułowaną po prostu "Isaiah", na którą trafiły głównie utwory wykonywane przez niego w popularnym show, m.in. "Hello" Adele, "If I Ain't Got You" Alicii Keys czy "Halo" Beyonce.

Na Eurowizji Isaiah zaśpiewa piosenkę "Don't Come Easy" autorstwa DNA Songs (Anthony Egizii i David Musumeci). Spółka ta ma w dorobku przeboje pisane dla m.in. Dami Im (eurowizyjna piosenka "Sound of Silence"), Delty Goodrem, The Veronicas, The Saturdays, Geri Halliwell, Ricky'ego Martina i Briana McFaddena.

Wideo Isaiah - Don't Come Easy (Australia) Eurovision 2017 - Official Music Video

Nagranie zanotowało już ok. 170 tys. odtworzeń, a bukmacherzy stawiają Isaiah w gronie faworytów do zwycięstwa. Najwyżej obecnie stoją szanse Włocha Francesco Gabbaniego. Reprezentująca Polskę Kasia Moś plasuje się w okolicach końcówki drugiej dziesiątki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Moś o zwycięstwie w krajowych eliminacjach do Eurowizji TV Interia

Tegoroczna edycja Eurowizji odbędzie się w dniach 9-13 maja w Kijowie na Ukrainie. Półfinały zaplanowane zostały na 9 i 11 maja (Polska wystąpi w pierwszym), a 13 maja widzowie obejrzą koncert finałowy.