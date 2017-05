Dlaczego Kasia Moś przegrała? Paweł Kukiz zna odpowiedź

W sieci rozgorzała dyskusja na temat powodów, które sprawiły, że Kasia Moś zamiast zająć czołowe miejsca na Eurowizji, zajęła piąte miejsce od końca. Paweł Kukiz uznał, że Polka nie miała przy okazji swojego występu "żadnego podtekstu".

Kasia Moś 13 maja w finale (odbywał się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Kijowie) zaprezentowała piosenkę "Flashlight". Polka wystąpiła jako druga, przed Białorusią.

Mimo pozytywnych ocen jej występu przez internautów, Polka nie zachwyciła telewidzów oraz jurorów, zdobywając 64 punkty (23 od jurorów, 41 od telewidzów) i plasując się na 22. miejscu.



Najwięcej, bo aż 10 punktów, otrzymaliśmy w głosowaniu od widzów z Wielkiej Brytanii, siedem punktów trafiło do nas od Irlandii, pięć od Szwecji, cztery od Belgii, trzy od Islandii, Norwegii i Włoch, dwa od Niemiec i Austrii, a punkt od Francji i Holandii.

Wideo