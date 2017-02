Paulla: Nie mam ciśnienia w kwestii Eurowizji

Wokalistka zgłosiła się do preselekcji ze względu na prośby fanów. Nie będzie jednak zawiedziona w razie porażki, jej piosenka nie była bowiem tworzona z myślą o Eurowizji. Paulla uważa też, że nie sprawdza się w konkursowej rywalizacji - zbyt wiele kosztuje ją opanowanie związanego z tym stresu.

Paulla nie myśli o wygranej w krajowych eliminacjach do Eurowizji

Do polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizja 2017 Paulla zgłosiła swój najnowszy singel "Chcę tam z tobą być", którego premiera odbyła się w połowie stycznia. Jest to romantyczna ballada, do której słowa i muzykę napisał Michał Kacprzak. Wokalistka twierdzi, że decyzja o udziale w krajowych eliminacjach zapadła spontanicznie i jest odpowiedzią na prośby fanów, którzy chętnie widzieliby swoją idolkę na koncercie w Kijowie.

"Od dwóch lat zawsze przed Eurowizją piszą do mnie na Facebooku, do menedżmentu, pytają na koncertach i Monika zapytała, czy zgłaszamy, to stwierdziłam: 'No dobrze, no to zgłośmy' - mówi Paulla agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda twierdzi, że kawałek "Chcę tam z tobą być" nie jest piosenką festiwalową, nie był też w tym celu komponowany. Nie nagrywała go z myślą o udziale w konkursie Eurowizji, nie nastawia się więc na sukces w preselekcjach. Zapewnia, że nie będzie zawiedziona, jeśli nie uda jej się przejść do kolejnego etapu, zwłaszcza że konkursy nigdy nie były jej mocną stroną.

"Nie sprawdzam się w konkursach, stres konkursowy, ta presja działają na mnie bardzo negatywnie. Muszę się naprawdę nagimnastykować, żeby go przezwyciężyć. Konkursy mi nie służą, nigdy mi nie służyły, nie lubię" - mówi Paulla.

Gwiazda jest zdania, że w muzyce jest miejsce dla wielu zespołów i wokalistów, scena natomiast nie jest ringiem bokserskim. Wokalistka zauważa jednak, że konkurs Piosenki Eurowizji cieszy się dużą popularnością wśród polskiej publiczności. Powoli traci też dawną opinię festiwalu artystycznego kiczu, choć w niektórych kręgach wciąż jest ona żywa.

"Zauważyłam, że ten festiwal cały czas budzi takie żywe zainteresowanie wśród naszych słuchaczy, a nie wiedziałam, że tak jest i tutaj bardzo się zdziwiłam" - mówi Paulla.

Lista wykonawców wybranych do koncertu preselekcyjnego zostanie ogłoszona 10 lutego. Sam koncert odbędzie się 18 lutego. Jak dotąd swoje kandydatury w eliminacjach zgłosili m.in. Iwona Węgrowska, Mateusz Maga i Kaja Paschalska.