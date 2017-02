Michał Szpak gościem na polskich preselekcjach do Eurowizji

Michał Szpak jednak wystąpi podczas krajowych preselekcji do Eurowizji. Wokalista gościnnie wykona dwa utwory "Jesteś bohaterem" oraz "Color of Your Life".

Krajowe preselekcje do Eurowizji odbędą się 18 lutego i będą emitowane na antenie TVP o godzinie 20.30. Wówczas poznamy nazwisko osoby, która będzie reprezentować Polskę na tegorocznym konkursie w Kijowie.



Koncert poprowadzi Artur Orzech, natomiast w jury zasiądą: Krzesimir Dębski, Alicja Węgorzewska, Maria Sadowska, zdobywca nagrody Grammy Włodek Pawlik oraz znany programu "Jaka to melodia?" Robert Janowski. Publiczność również będzie mogła głosować na swoich faworytów.

Eliminacyjny koncert swoimi występami uświetnią Dorota Rabczewska oraz Olivia Wieczorek - ubiegłoroczna reprezentantka Polski w konkursie dziecięcej Eurowizji.



Wbrew pierwszym informacjom na koncercie pojawi się również Michał Szpak. Wokalista zaśpiewa utwory "Jesteś bohaterem" oraz "Color of Your Life", czyli piosenkę, z którą zajął 8. miejsce na Eurowizji (a 3. w głosowaniu publiczności) w Szwecji, w 2016 roku.



Wideo