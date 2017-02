Martin Fitch (Marcin Mroziński): Utwór "Fight For Us" plagiatem?

Marcin Mroziński, działający obecnie pod pseudonimem Martin Fitch, opublikował utwór "Fight For Us", z którym zaprezentuje się w trakcie koncertu eliminacyjnego do Eurowizji. Szybko pojawiły się głosy, że numer jest plagiatem.

Utwór "Fight For Us" skomponował i wyprodukował Sean Kennedy. Wspomógł także Mrozińskiego przy tworzeniu tekstu.



Wokalista prawdopodobnie nie spodziewał się jednak takiego odbioru utworu. Fitchowi zarzucono, że splagiatował piosenkę Shawna Mendesa "Treat You Better", a także za mocno zainspirował się numerem The Chainsmokers "Don’t Let Me Down".

"Piosenka bardzo średnia. Lepsza od Brzozowskiego, ale nadal uważam, że miałeś już swoją szansę i pora wysłać coś na światowym poziomie" - czytamy w komentarzach pod piosenką.

“Plagiat! Shwan Mendes Treat you better!" - zarzuca inny internauta.

"Nic oryginalnego, jakby wyjęta z krążka Shawna...tylko Shawn gra na emocjach i ma świetny głos. Tu jest maniera, zachłystanie się powietrzem, a sama piosenka i tekst nie porywa. Carmell albo Isabell do Kijowa, która zobaczymy w sobotę po występie na żywo. Mam nadzieje że jury nie da temu wielu punktów...." - zastanawiał się inny komentujący.

Marcin Mroziński w przeszłości reprezentował już Polskę na Eurowizji. W 2009 roku wygrał krajowe eliminacje do konkursu z piosenką "Legenda". Niestety wokaliście nie poszło już tak dobrze w półfinale imprezy. W Oslo Mroziński zajął 13. miejsce i nie awansował do finału.

