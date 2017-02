Martin Fitch (Marcin Mroziński) odpowiada na zarzut plagiatu "Fight For Us"

Wokalista Marcin Mroziński, działający obecnie pod pseudonimem Martin Fitch, odniósł się do doniesień, jakoby jego eurowizyjna propozycja "Fight For Us" była plagiatem.

Martin Fitch chce ponownie reprezentować Polskę na Eurowizji /AKPA

Przypomnijmy, że Martin Fitch o wyjazd do Kijowa na 62. Konkurs Piosenki Eurowizji rywalizować będzie z Lanberry, Kasią Moś, Carmell, Agatą Nizińską, Isabell Otrębus-Larsson, Paullą, Anetą Sablik, Rafałem Brzozowskim i Olafem Bressą. Koncert finałowy polskich preselekcji odbędzie się już w sobotę 18 lutego.

Po publikacji wykonywanej przez Fitcha piosenki "Fight For Us" internauci zwrócili uwagę na podobieństwa do utworów "Treat You Better" Shawna Mendesa i "Don't Let Me Down" The Chainsmokers. Niektórzy wprost pisali o plagiacie.

Na te doniesienia postanowił zareagować sam wokalista, który przesłał swoje oświadczenie redakcji Fakt24.pl.

"Plagiat, to kopiowanie cudzej twórczości. Co oznacza, że mój utwór nie jest plagiatem, gdyż został przeze mnie napisany i nie był wzorowany na żadnym utworze" - czytamy.

Współautorem "Fight For Us" jest brytyjski producent, kompozytor i inżynier dźwięku Sean Kennedy. Wspomógł on także Mrozińskiego przy tworzeniu tekstu.



Wideo Martin Fitch - Fight For Us (Eurovision 2017)

Marcin Mroziński w przeszłości reprezentował już Polskę na Eurowizji. W 2009 roku wygrał krajowe eliminacje do konkursu z piosenką "Legenda". Niestety wokaliście nie poszło już tak dobrze w półfinale imprezy. W Oslo Mroziński zajął 13. miejsce i nie awansował do finału.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Martin Fitch Legenda

