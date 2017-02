18 lutego 2017 roku TVP pokaże specjalny koncert eliminacyjny, w trakcie którego wyłoniony zostanie reprezentant Polski na 59. Konkurs Piosenki Eurowizji. Do walki stanęli Rafał Brzozowski, Paulla, Agata Nizińska, Kasia Moś, Lanberry, Carmell, Martin Fitch, Aneta Sablik, Olaf Bressa oraz Isabell Otrębus-Larsson. Na naszych stronach możesz zagłosować na swojego faworyta.

Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2017? Wybierz swojego kandydata! Agata Nizińska - "Reason" 0% Aneta Sablik - "Ulalala" 7% Carmell - "Faces" 7% Isabell Otrębus-Larsson - "Voiceless" 0% Kasia Moś - "Flashlight" 36% Lanberry - "Only Human" 29% Martin Fitch - "Fight for Us" 0% Olaf Bressa - "You Look Good" 0% Paulla - "Chcę tam z tobą być" 7% Rafał Brzozowski - "Sky Over Europe" 14%

głosów: 28