Krajowe eliminacje do Eurowizji 2017: Kto pojedzie do Kijowa? Jak głosować?

18 lutego o 20:30 rozpoczął się krajowe preselekcje do 62. Konkursu Piosenki Eurowizji. W trakcie koncertu zaprezentuje się 10 wykonawców, a polskiego reprezentanta wybiorą jurorzy wraz z telewidzami. Koncert transmituje TVP1.

Kto pojedzie na Eurowizję do Kijowa? Dowiemy się już dziś! /Mieczysław Włodarski /Reporter

18 lutego w TVP1 o 20:30 wystartowały krajowe preselekcje, które wyłonią polskiego reprezentanta na Eurowizję. O wyjazd do Kijowa i szansę zaprezentowania się przed europejską publicznością walczą: Agata Nizińska, Aneta Sablik, Carmell, Martin Fitch, Isabell Otrębus-Larsson, Kasia Moś, Paulla, Lanberry, Olaf Bressa i Rafał Brzozowski.



Reklama

Uczestnicy wystąpią w następującej kolejności:

1. Martin Fitch - "Fight For Us"

2. Lanberry - "Only Human"

3. Isabell Otrębus-Larsson - "Voiceless"

4. Paulla - "Chcę tam z tobą być"

5. Olaf Bressa - "You Look Good"

6. Kasia Moś - "Flashlight

7. Aneta Sablik - "Ulalala"

8. Rafał Brzozowski - "Sky Over Europe"

9. Carmell - "Faces"

10. Agata Nizińska - "Reason".



Wideo Krajowe Eliminacje do Eurowizji 2017 - skrót piosenek

Koncert eliminacyjny prowadzi Artur Orzech, natomiast w jury oceniającym uczestników znaleźli się: Krzesimir Dębski, Alicja Węgorzewska, Maria Sadowska, zdobywca nagrody Grammy Włodek Pawlik oraz znany programu "Jaka to melodia?" Robert Janowski. Publiczność również może głosować na swoich faworytów.

Na konkretnego wykonawcę można głosować w trakcie jego występu. Kiedy zaśpiewają wszyscy kandydaci, a na scenę wyjdą goście koncertu, uruchomione zostanie głosowanie jeszcze raz (przez 10 minut). Będzie wtedy można oddać głos na dowolnego uczestnika. Z jednego numeru telefonu można oddać jeden głos na każdego z kandydatów.

JAK GŁOSOWAĆ NA UCZESTNIKÓW?

Koncert swoimi występami uświetnią Doda, Olivia Wieczorek (ubiegłoroczna reprezentantka Polski w konkursie dziecięcej Eurowizji) oraz Michał Szpak (reprezentujący Polskę na Eurowizji w zeszłym roku).

62. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Kijowie. Półfinały zaplanowane zostały na 9 i 11 maja (Polska wystąpi w pierwszym), a finał na 13 maja 2017 roku.