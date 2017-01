Iwona Węgrowska: Wyrobiłam się ("Alone" - Eurowizja 2017)

"Wyrobiłam się. Zgłosiłam. Startujemy" - napisała na Facebooku Iwona Węgrowska, potwierdzając, że zgłosiła się do polskich preselekcji do Eurowizji 2017.

Iwona Węgrowska zgłosiła się do preselekcji do Eurowizji /VIPHOTO /East News

Krajowe preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2017 odbędą się 11 lutego. Do 20 stycznia chętni mogli zgłaszać swoje piosenki.

Wyboru utworów dokona komisja konkursowa (wyniki poznamy do 27 stycznia), a reprezentanta Polski wybiorą widzowie TVP w głosowaniu oraz jury.

Iwona Węgrowska na Facebooku zaprezentowała swoją eurowizyjną piosenkę "Alone", którą wyprodukował Marcin Kiljan.

Wkrótce mamy poznać również polskojęzyczną wersję "Alone". Sama Węgrowska zapowiada także premierę teledysku.

35-letnia wokalistka z grupą Abra brała udział w eliminacjach do Eurowizji 2005 (3. miejsce). Solowo wydała dwie płyty, a także duety z m.in. grupą Feel ("Pokonaj siebie"), Piotrem Rubikiem ("Magiczna moc"), Magdą Femme, Liroyem i DKA.

Wideo Iwona Węgrowska o udziale w Eurowizji: Wierzę w swój głos i talent (WideoPortal/x-news)

Dotychczas w mediach na liście potencjalnych uczestników eliminacji do Eurowizji pojawili się m.in. Paulla, Aneta Sablik (wygrała niemiecką wersję "Idola"), Mateusz Maga (uczestnik programu "Top Model"), Gosia Andrzejewicz, Anna Cyzon (finalistka ostatniej edycji "Must Be The Music"), Mariusz Wawrzyńczyk (m.in. "Bitwa na głosy", "Must Be The Music") i śpiewająca modelka Alicja Ruchała. W konkursie mają wziąć udział także m.in. Ania Karwan (finalistka ostatniej edycji "The Voice of Poland"), Marta Zalewska (prowadząca program "Hit, Hit, Hurra!"), grupa Helolove ze znaną z "X Factora" wokalistką Adą Szulc i Arkadiusz Matuszak (AreQue).

62. Eurowizja odbędzie się w dniach 9, 11 (półfinały) i 13 (finał) maja 2017 r. na Ukrainie. Przypomnijmy, że laureatką ubiegłorocznej edycji została wokalistka Jamala z piosenką "1944". Reprezentujący Polskę Michał Szpak zajął wówczas 8. miejsce.