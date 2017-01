Eurowizja 2017: Polskie preselekcje przesunięte!

Do 10 lutego przesunięto termin przyjmowania zgłoszeń do krajowych eliminacji do Eurowizji.

Polskiego reprezentanta na Eurowizję 2017 poznamy 18 lutego /TVP

Według wcześniejszych ustaleń do piątku 27 stycznia mieliśmy poznać listę uczestników zakwalifikowanych do polskich preselekcji do 62. Konkursu Piosenki Eurowizji 2017. Nieoficjalnie podawano, że nadeszło ok. 130 zgłoszeń.

Swój udział potwierdzili m.in. Iwona Węgrowska, Paulla, Aneta Sablik (wygrała niemiecką wersję "Idola"), Mateusz Maga (uczestnik programu "Top Model"), Gosia Andrzejewicz, Anna Cyzon (finalistka ostatniej edycji "Must Be The Music"), Mariusz Wawrzyńczyk (m.in. "Bitwa na głosy", "Must Be The Music") i śpiewająca modelka Alicja Ruchała. W konkursie mają wziąć udział także m.in. Ania Karwan (finalistka ostatniej edycji "The Voice of Poland"), Marta Zalewska (prowadząca program "Hit, Hit, Hurra!"), grupa Helolove ze znaną z "X Factora" wokalistką Adą Szulc i Arkadiusz Matuszak (AreQue).

Późnym popołudniem 27 stycznia TVP ogłosiła, że zmienia jednak regulamin i przesuwa termin przyjmowania zgłoszeń.

"Telewizja Polska S.A. uprzejmie informuje, że w związku z wysokim zainteresowaniem artystów chcących wziąć udział w Krajowych Eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2017, termin przyjmowania zgłoszeń zostaje przesunięty do dnia 10 lutego b.r." - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach TVP.



To spowodowało, że zmianie uległ także termin koncertu finałowego preselekcji. Odbędzie się on tydzień później, niż pierwotnie planowano - 18 lutego.



Reprezentanta Polski wybiorą telewidzowie (głosowanie SMS i/lub audiotele) oraz jury.

Do formuły preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji powrócono w 2016 r. Komisja konkursowa spośród 88 zgłoszonych piosenek wybrała dziewięć, na które głosowali widzowie.

Zwyciężył wówczas Michał Szpak z utworem "Color of Your Life", który pokonał m.in. Margaret ("Cool Me Down") i Edytę Górniak ("Grateful").

Występ Szpaka w Szwecji został obwołany sukcesem - długowłosy wokalista zajął ostatecznie 8. miejsce, co zawdzięczał głosom widzów z całej Europy (222 pkt od widzów, zaledwie 7 od jury).

Eurowizja 2017 odbędzie się w dniach 9, 11 (półfinały) i 13 (finał) maja 2017 r. w Kijowie na Ukrainie. Przypomnijmy, że laureatką tegorocznej edycji została wokalistka Dżamala z piosenką "1944".