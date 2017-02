Eurowizja 2017: Podczas krajowych eliminacji wystąpi Doda. Sprawdź szczegóły koncertu

Lista kandydatów dopuszczonych do udziału w krajowych eliminacjach do tegorocznej Eurowizji ma zostać ujawniona w piątek (10 lutego). Tymczasem poznaliśmy szczegóły dotyczące koncertu polskich preselekcji. Wieczór swoim występem uświetni m.in. Doda.

Doda wystąpi podczas polskich preselekcji /Podlewski /AKPA

Krajowe preselekcje do Eurowizji odbędą się 18 lutego i będą emitowane na antenie TVP o godzinie 20.30. Wówczas poznamy nazwisko osoby, która będzie reprezentować Polskę na tegorocznym konkursie w Kijowie.

Reklama

Koncert poprowadzi Artur Orzech, natomiast w jury zasiądą: Krzesimir Dębski, Alicja Węgorzewska, Maria Sadowska, zdobywca nagrody Grammy Włodek Pawlik oraz znany programu "Jaka to melodia?" Robert Janowski. Publiczność również będzie mogła głosować na swoich faworytów.

Eliminacyjny koncert swoimi występami uświetnią Dorota Rabczewska oraz Olivia Wieczorek - ubiegłoroczna reprezentantka Polski w konkursie dziecięcej Eurowizji.

Sprawdź tekst i posłuchaj utworu "Nie zapomnij" Olivii Wieczorek w serwisie Tekściory.pl!

Dotychczas swoją kandydaturę do udziału w krajowych eliminacjach potwierdzili m. in. znany z "Top Model" Mateusz Maga, jego koleżanka po fachu - Alicja Ruchała, a także Iwona Węgrowska, Paulla oraz włoska gwiazda sieci, Marzia Gaggioli. Ta ostatnia - ze względu na regulamin tegorocznych eliminacji - najpewniej jednak nie zostanie dopuszczona do udziału.