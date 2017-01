Eurowizja 2017: Leszek Stanek podjął decyzję

Wbrew medialnym doniesieniom znany z programu "Azja Express" Leszek Stanek postanowił nie zgłaszać się do krajowych preselekcji do Eurowizji.

Leszek Stanek nie wystartuje w polskich preselekcjach do Eurowizji /fot. Kamil Piklikiewicz/Dzień Dobry TVN /East News

35-letni Leszek Stanek to wokalista, aktor i choreograf. Popularność przyniósł mu serial "Tancerze", w którym zagrał jedną z głównych ról.

Jesienią 2016 r. pokazał się szerszej publiczności w programie "Azja Express", w którym występował w parze z Izabellą Miko. To wówczas zaprezentował swój debiutancki utwór "Give Me a Hug".

"'Give Me a Hug' powstała dla ludzi, których poznałem podczas podróży po Azji, z którymi spotkałem się w programie TVN-u. Zarówno dla tych, którzy byli przed kamerą, jak i dla tych, którzy byli poza kamerami. Siła pozytywnych emocji i doświadczeń zdopingowała mnie do przelania ich na papier, skomponowania muzyki" - mówi Leszek Stanek, autor muzyki i tekstu utworu.

Wideo Leszek Stanek o "Azja Express": Kamera była z nami po 16 godzin na dobę (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Żeby uciąć wszelkie spekulacje chcę Was poinformować, że nie zgłosiłem swojego uczestnictwa do konkursu Eurowizji i nie zamierzam tego robić. Powodów jest wiele, a zasadniczy jest taki, że czas który teraz mam pragnę poświęcić na swój rozwój artystyczny oraz dalszą PRACE nad moim autorskim materiałem muzycznym. Kupony przyjdzie mi odcinać (mam nadzieje;) w przyszłości niedalekiej :)" - napisał na Facebooku Leszek Stanek, dementując doniesienia "Super Expressu".

Zgłoszenia do preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji przyjmowane są do 20 stycznia. Nazwiska zakwalifikowanych uczestników mamy poznać do 27 stycznia.



"Mam świadomość ogromu pracy jaki mnie czeka, ale wierzę że w konsekwencji moich działań muzycznych będziecie mogli poczuć nie tylko moją pasję do muzyki ale usłyszeć i zobaczyć najwyższej jakości materiał. Nie chcę tworzyć muzyki do szuflady! Chce tworzyć ją dla Was :)" - dodaje Stanek.

Piosenka "Give Me a Hug" zapowiada debiutancki album o tym samym tytule. W nagraniach na płytę Stankowi pomagają Maciej Milewski znany z projektu MaJLo Music oraz Michał Wasilewski (Xxanaxx) i Wojciech Baranowski (Eleonor Krieger i Johny On The Spot).

Clip Leszek Stanek Give me a hug

