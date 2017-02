Eurowizja 2017: Kim jest Carmell ("Faces")

Poniżej możecie posłuchać piosenki "Faces" wokalistki kryjącej się pod pseudonimem Carmell. Utwór ten znalazł się w gronie 10 propozycji zakwalifikowanych do finału preselekcji do Eurowizji.

O wyjazd do Kijowa na 62. Konkurs Piosenki Eurowizji Carmell rywalizować będzie z Lanberry, Kasią Moś, Agatą Nizińską, Isabell Otrębus-Larsson, Paullą, Anetą Sablik, Rafałem Brzozowskim, Martinem Fitchem i Olafem Bressą. Koncert finałowy polskich preselekcji odbędzie się w sobotę 18 lutego.

Carmell naprawdę nazywa się Gosia Bernatowicz. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów jest córką aktorki Ewy Kasprzyk, która od zawsze kibicuje jej w muzycznych poszukiwaniach.

Szersza publiczność poznała wokalistkę w 2011 r. jako połowę duetu MashMish. Grupa ta dotarła do finału drugiej edycji "Must Be The Music", zbierając masę komplementów od jurorów. Po programie zespół wydał debiutancki album "MashMish" (2012), który jednak nie odniósł wielkiego sukcesu.

Duet zakończył działalność w 2015 r., a Gosia Bernatowicz postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym talent show. Przygodę z "The Voice of Poland" wokalistka zakończyła na etapie bitew. Współpracowała z m.in. Markiem Kościkiewiczem i raperem KaeNem.

Teraz Gosia rozpoczęła solową karierę jako Carmell i pracuje nad autorskim materiałem. Jego zapowiedzią jest piosenka "Faces" współtworzona z Marcinem Kuczewskim i Pawłem Jurczakiem.

