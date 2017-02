Eurowizja 2017: Kasia Moś prezentuje teledysk "Flashlight"

Kasia Moś w teledysku "Flashlight" /

O wyjazd do Kijowa na 62. Konkurs Piosenki Eurowizji Kasia Moś rywalizować będzie z Carmell, Lanberry, Agatą Nizińską, Isabell Otrębus-Larsson, Paullą, Anetą Sablik, Rafałem Brzozowskim, Martinem Fitchem i Olafem Bressą. Koncert finałowy odbędzie się w sobotę 18 lutego.

Dla Kasi Moś będzie to trzecie podejście do Eurowizji - po raz pierwszy szersza publiczność usłyszała o wokalistce w 2006 roku, kiedy to z napisaną przez Roberta Jansona (Varius Manx) piosenką "I Wanna Know" znalazła się w finale krajowych eliminacji do Eurowizji. Publiczność i jury zdecydowali wówczas, że zwycięzcą zostanie grupa Ich Troje, a Kasia zajęła 10. miejsce.

Lepiej poszło jej w 2016 r., kiedy to z utworem "Addiction" znalazła się na 6. miejscu. Polskim reprezentantem został Michał Szpak.

Teraz do finału preselekcji Kasia dostała się z piosenką "Flashlight". Jej autorami są Kasia Moś, Rickard Bonde Truumeel oraz Pete Barringer. W utworze występuje też Orkiestra Kameralna AUKSO (założycielem, dyrektorem i dyrygentem jest Marek Moś, prywatnie ojciec Kasi).

Reżyserią teledysku "Flashlight" zajęli się Maciek "Hiacenty" Malinowski, Sebastian Ledwoń i Marcin Bania.

Clip Kasia Moś Flashlight

Obecnie niespełna 30-letnia wokalistka (okrągłe urodziny świętować będzie 3 marca) przygotowuje materiał na swoją drugą studyjną płytę, której data premiery jeszcze nie jest znana.

Kasia Moś ma w dorobku m.in. finał trzeciej edycji "Must Be The Music" (już na etapie castingów juror Adam Sztaba typował Kasię do grona faworytek programu), Festival Carpathia Rzeszów 2015 (I miejsce), Spring Break 2015 w Poznaniu, występy z zespołem Pussycat Dolls Burlesque Revue (obok Kelly Osbourne i Carmen Electry) i na festiwalu w Opolu 2015 (wraz z grupą The Chance wokalnie zapowiadała kolejne występy).

Współpracowała także z orkiestrą AUKSO przy nagraniu płyty Pawła Mykietyna "Pasja Świętego Marka", Grzechem Piotrowskim, Borysem Szycem, grupą hiphopową Bezimienni czy projektem Kuba Płucisz i Goście (Przystanek Woodstock 2015). Zagrała jedną z głównych partii w światowej prapremierze musicalu "Król Lear" Pawła Mykietyna, która odbyła się na Festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie. Jej wokaliza do kompozycji Wojciecha Kilara trafiła do filmu Krzysztofa Zanussiego "Obce ciało".