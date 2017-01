Eurowizja 2017: Bianka Jackowska będzie nas reprezentować?

Bianka Jackowska & Three times four zgłosiła piosenkę "Callin' home" do krajowych eliminacji kwalifikujących do tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji.

Bianka Jackowska zaśpiewa na Eurowizji 2017? /Łepecki Michał /AKPA

Początki zespołu sięgają okresu, w którym Bianka, córka założyciela Maanamu - Marka Jackowskiego, skomponowała pierwszą piosenkę po śmierci jej ojca, wsparta przez Antonio Apicellę, klawiszowca. W tym samym czasie Bianka i Antonio poznali przyszłego gitarzystę zespołu, Antonio Russo, z którym przez całe wakacje 2013 roku nagrywali piosenkę "Gdyby można było".



Utwór ten został opublikowany na stronie Youtube w tym samym okresie, w którym do sklepów trafiła ostatnia płyta Marka Jackowskiego, wydana już pośmiertnie. Piosenka zdobyła ponad 60 tysięcy wyświetleń.

Po jej publikacji zespół zaprzestał chwilowo działalności, ponieważ Bianka udzieliła się w kilku koncertach po tytułem "Tribute to Marek Jackowski", występując z wieloma uznanymi artystami polskiej estrady. Wokaliści, którzy wzięli udział w tych muzycznych wydarzeniach, współpracowali z Markiem. To między innymi Anna Wyszkoni wraz z zespołem, Małgorzata Ostrowska, Janusz Yanina Iwański, Piotr i Krzysztof Cugowscy, Maciej Maleńczuk, Muniek, Maciej Raduli.



W 2015 roku zespół zapoznał się z Massimino Vozą, perkusistą, kompozytorem oraz chórzystą, z którym skomponowali nowe piosenki i w tym składzie zagrali na koncercie charytatywnym Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie, w maju tego roku.



15 października 2016 roku do sieci trafił nowy minialbum, zawierający covery trzech utworów Marka Jackowskiego: "Oprócz Błękitnego Nieba", "W życiu trzeba zawsze wolnym być" oraz "Po prostu bądź".

