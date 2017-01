Eurowizja 2017: Aneta Sablik zgłosiła się do preselekcji ("Ulalala")

Pochodząca z Bielska-Białej Aneta Sablik, laureatka niemieckiego "Idola" (2014), zgłosiła się do preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji.

Aneta Sablik zgłosiła się do preselekcji do Eurowizji /imago/Future Image /East News

"'Ulalala' jest to utwór o tym aby być szczęśliwym, miłość powoduje szczęście i dzięki niej można przenosić góry" - czytamy w opisie piosenki, z którą Aneta Sablik startuje w krajowych preselekcjach do Eurowizji.

Clip Aneta Sablik Ulalala [Lyric Video]

Autorami utworu są Kevin Zûber, Maciej Puchalski (muzyka) oraz Aneta Sablik i Heavym Gates (tekst).

Zgłoszenia do krajowych eliminacji do Eurowizji przyjmowane są do 20 stycznia. Wykonawców zakwalifikowanych do koncertu preselekcji mamy poznać do 27 stycznia. Polski reprezentant zostanie wybrany 11 lutego głosami widzów TVP i profesjonalnego jury.



27-letnia obecnie wokalistka w maju 2014 r. wygrała 11. edycję programu "Deutschland Sucht Den Superstar", produkowanym na licencji "Idola". W finale zdobyła prawie 60 proc. głosów.

Błyskawicznie po zakończeniu programu powstała debiutancka płyta Anety zatytułowana "The One". Polka na nagranie wokali miała raptem kilka dni.

"Ona jest całkowicie crazy, jak ja. Są ballady, są szybkie piosenki, w rytmie dance... Taki jak mam nastrój, taka jest ta płyta" - mówiła o swoim pierwszym wydawnictwie.

Album w Niemczech dotarł do 11. miejsca listy bestsellerów.

Wideo Aneta Sablik i "You Pulled Me To Pieces" (Dzień Dobry TVN/x-news)

W 2016 roku Aneta wystąpiła w niemieckim programie "Dance Dance Dance", w którym dotarła do finału, ostatecznie zajmując 2. miejsce.