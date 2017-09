Nie żyje Grant Hary z Hüsker Dü. Miał 56 lat

Zmarł perkusista punkowego zespołu Hüsker Dü - Grant Hary.

Grant Hary i Bob Mould (Hüsker Dü) /Oficjalna strona zespołu

Amerykański muzyk, wokalista i autor tekstów odszedł rankiem 14 września. Miał 56 lat. Grant Hary przegrał walkę z rakiem.

Perkusista założył Hüsker Dü razem z Bobem Mouldem i Gregiem Nortonem w 1979 roku w Minnesocie. Z początku zespół tworzył muzykę w stylu hardcore punku, potem rozwijał się w kierunku rocka alternatywnego.

Przed rozpadem grupy w 1988 roku muzykom udało się wypuścić sześć albumów. Wśród nich między innymi - "Everything Falls Apart", "Zen Arcade" czy "New Day Rising".

Wideo Hüsker Dü - Makes No Sense At All

Hart przeszedł wtedy do wykonującego rocka alternatywnego tria Nova Meb, gdzie śpiewał i grał na gitarze. W latach 90. skupił się już wyłącznie na karierze solowej. Jego ostatni solowy album - "The Argument" - wydany został w 2013 roku.

O reaktywacji grupy Hüsker Dü mówiło się od 2015 roku, kiedy to wystartowała oficjalna strona internetowa zespołu. Powstał także ich oficjalny facebookowy profil.

10 listopada ma ukazać się boxset "Savage Young Dü", który zaprezentuje wczesne, nieopublikowane dotąd dokonania grupy.