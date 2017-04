"Milionerzy": Pytanie o Annę Marię Jopek i Stinga za 40 tys. zł

Warto chodzić na koncerty - dzięki temu o gwarantowane 40 tys. zł wzbogacił się w "Milionerach" Rafał Tamiła.

Rafał Tamiła był na koncercie Anny Marii Jopek i Stinga /TVN

W popularnym show prowadzonym przez Huberta Urbańskiego co jakiś czas pojawiają się pytania związane z muzyką. W ostatnim odcinku Rafał Tamiła z Brodnicy usłyszał pytanie za gwarantowane 40 tys. zł o to, co w grudniu 2016 r. zrobiła Anna Maria Jopek po utworze wykonanym ze Stingiem. Chodziło o ich wspólny występ w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu (Jopek zaśpiewała ze Stingiem w duecie w utworze "Fragile").



Do wyboru były następujące odpowiedzi: pocałowała go w rękę, zapłakana opuściła scenę, wycięła hołubca i zemdlała z wrażenia.

Okazało się, że uczestnik "Milionerów" był na tym koncercie. "No, nie..." - zaśmiał się Hubert Urbański z niedowierzaniem.

Nic więc dziwnego, że Rafał Tamiła nie miał wątpliwości z zaznaczeniem poprawnej odpowiedzi. "Pamiętam, że Anna Maria Jopek pocałowała Stinga w rękę" - powiedział, dzięki czemu wygrał 40 tys. zł.

I to właśnie z taką kwotą opuścił program, ponieważ pomylił się przy pytaniu za 75 tys. zł.



