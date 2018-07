Zwycięzca Eurowizji 2017 Salvador Sobral zaśpiewa w Polsce. Cztery koncerty w 2019 r.

Salvador Sobral, zwycięzca ubiegłorocznego konkursu Eurowizji, przyjedzie do Polski w kwietniu 2019 r.

Występ podczas tegorocznego finału Eurowizji w Lizbonie był pierwszym publicznym koncertem Salvadora Sobrala po grudniowym przeszczepie serca. Wokalista zaprezentował się podczas gali u boku brazylijskiej sławy muzycznej Caetano Veloso.

