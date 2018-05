Zwycięzca Eurowizji 2017 Salvador Sobral wystąpi w Polsce

Salvador Sobral, zwycięzca ubiegłorocznego konkursu Eurowizji, przyjedzie do Polski. Celem wizyty Portugalczyka będą indywidualne koncerty.

Jak dowiedział się lizboński tygodnik "Visao", kalendarz artystyczny piosenkarza, powracającego na scenę po rekonwalescencji, przewiduje wyjazdy zarówno w związku z koncertami zespołu Alexander Search, w którym jest wokalistą, jak i pod własnym nazwiskiem.

Koncerty w Polsce zostały zaplanowane na kwiecień 2019 r., a Salvador Sobral będzie wstępował na nich pod własnym nazwiskiem.

Polska będzie jednym z kilku państw, do których w ciągu najbliższego roku uda się Portugalczyk - pojedzie m.in. jeszcze w tournee po Hiszpanii, a także do Francji.

Sobotni występ (12 maja) Sobrala podczas finału Eurowizji w Lizbonie był jego pierwszym publicznym koncertem po grudniowym przeszczepie serca. Wokalista zaprezentował się podczas gali u boku brazylijskiej sławy muzycznej Caetano Veloso.

