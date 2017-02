Zucchero powraca do Polski. Koncert w Gdańsku

24 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie zaśpiewa Zucchero, jeden z najpopularniejszych włoskich artystów.

Zucchero zaśpiewa w Sopocie /fot. Christian Marquardt / Getty Images

Zucchero jest jednym z niewielu włoskich muzyków, któremu udało się odnieść sukces za granicą. Wśród artystów reprezentujących różne style muzyczne, z którymi w swojej ponad trzydziestoletniej karierze pracował Zucchero, znajdują się m.i.in. John Lee Hooker, Sting, Eric Clapton, Luciano Pavarotti, Solomon Burke, The Scorpions, Paul Young czy Ray Charles.

Zucchero promować będzie wydany kwietniu 2016 r. album "Black Cat". To właśnie w ramach trasy Włoch miał zaśpiewać w październiku 2016 r. w Warszawie, ale występ został odwołany z powodu choroby wokalisty. Teraz ogłoszono, że Zucchero zaśpiewa 24 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie.



"Uwielbiam przyjeżdżać do Polski. Dobrze się tutaj czuję, to ciekawy kraj, również ze względu na historię" - mówił Zucchero w rozmowie z PAP Life podczas jednej z wcześniejszych wizyt w naszym kraju.

W repertuarze koncertu w Sopocie nie zabraknie największych przebojów Włocha, jak "Senza Una Donna", "Baila", "Così Celeste", "Cuba Libre", "Everybody's got to learn sometime", "Diavolo In Me", "Il Volo", "Miserere" czy "Diamante".



Bilety w cenie 149 - 289 zł trafią do sprzedaży 21 lutego o godz. 10.00.