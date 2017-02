Zespół The Dillinger Escape Plan miał wypadek w Polsce. Koncert w Krakowie odwołany

Trzynaście osób trafiło do szpitali w Radomsku i Częstochowie po wypadku na drodze krajowej numer 1 w pobliżu Radomska w Łódzkiem. Pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową około 8:30 ciężarówka zderzyła się z autobusem, którym podróżował zespół metalowy ze Stanów Zjednoczonych The Dillinger Escape Plan - dowiedziała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.

Policjanci ustalili, że do wypadku doszło, gdy TIR nagle uderzył w tył autobusu w czasie jazdy w taki sposób, że zepchnął go na pobocze. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca ciężarówki najechał na autokar. Pojazdem, którym kierował obywatel Szwecji, podróżowało 11 osób. To sztab i członkowie zespołu The Dillinger Escape Plan ze Stanów Zjednoczonych. Muzycy mieli zaplanowany koncert w Krakowie (12 lutego). 11 lutego grali w Stodole w Warszawie.

Wśród poszkodowanych trzynastu osób jest dwóch kierowców. Jednego z nich z kabiny uwolnili strażacy. Największe obrażenia ma mężczyzna, który kierował ciężarówką. Policjanci zabezpieczyli próbki krwi pobrane od kierowców, aby sprawdzić trzeźwość.

Droga krajowa numer 1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową jest zablokowana w kierunku Częstochowy. Tak będzie przez kilka godzin. Policjanci wyznaczyli objazd przez Stobiecko Szlacheckie. Na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej. Pomocy udzielali również ratownicy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Koncerty w Krakowie został odwołany. Organizatorzy wystosowali oświadczenie.



"Z przykrością informujemy, że w związku z zaistnieniem niespodziewanej sytuacji dzisiejszy koncert The Dillinger Escape Plan w Krakowie nie odbędzie się".



"W obecnej chwili nie mamy jeszcze możliwości poinformowania czy koncert zostanie przełożony, nie jesteśmy też w stanie udzielić szczegółowych instrukcji dla posiadaczy biletów, przekażemy wszystkie informacje najszybciej, jak to będzie możliwe" - czytamy.

Grupa promowała w Polsce album "Dissociation" wydany w październiku 2016 roku. To ostatnia stworzona płyta zespołu przed planowanym zawieszeniem działalności.



