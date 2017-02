W.A.S.P. powraca do Polski

25 listopada w Klubie Progresja w Warszawie specjalny koncert dadzą klasycy kalifornijskiego heavy metalu z grupy W.A.S.P.

Na czele W.A.S.P. stoi Blackie Lawless /fot. Michał Dzikowski / www.spodsceny.pl

W 2017 r. mija 35 lat działalności grupy W.A.S.P., na czele której nieprzerwanie stoi wokalista i gitarzysta Blackie Lawless.

Okrągłą rocznicę - 25 lat od premiery - świętować będzie też płyta "The Crimson Idol" i to właśnie z tej okazji Amerykanie zagrają specjalny koncert w Warszawie.

25 listopada w Progresji zespół zaprezentuje na żywo wszystkie utwory z wspomnianego albumu. Koncertowy set zostanie uzupełniony dodatkowo o trzy utwory, które w zamyśle Blackiego Lawlessa miały się znaleźć na koncepcyjnym materiale. Drugą część show uzupełnią największe hity zespołu z "Blind In Texas" i "I Wanna Be Somebody" na czele.

Na "The Crimson Idol" Blackie Lawless udowodnił światu, że o poważnych sprawach też pisać umie. Płyta to concept album o wzlocie i upadku fikcyjnej gwiazdy rocka - Jonathana Steela.

Lidera w studiu wspierali m.in. gitarzysta Bob Kulick (m.in. Kiss, Meat Loaf) i perkusista Frankie Banalli (Quiet Riot). Obecnie w skład W.A.S.P. poza Lawlessem wchodzą także Doug Blair (gitara) i Mike Duda (bas), których na koncertach wspiera perkusista Randy Black (eks-Primal Fear i Annihilator).

Bilety: 90 zł (przedsprzedaż) i 100 zł (w dniu koncertu).