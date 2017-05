Victoria Monet supportem Ariany Grande

Organizatorzy koncertów Ariany Grande w Łodzi ujawnili, że przed amerykańską wokalistką wystąpi Victoria Monet.

Victoria Monet wystąpi przed Arianą Grande w Łodzi /materiały prasowe

Victoria Monet jest zarówno autorką tekstów, jak i obdarzoną dużym talentem wokalnym młodą artystką z Kalifornii. Pierwsze kroki jako autorka tekstów stawiała u boku producenta Rodneya Jerkinsa. Podpisała kontrakt z Atlantic Records i w 2014 roku wydała debiutancką EP-kę "Nightmares & Lullabies - Act 1" oraz kolejną EP-kę w roku 2015 "Nightmares & Lullabies - Act 2".

Jest autorką piosenek z repertuaru wielu znanych artystów m.in. Ariany Grande, Nasa , T.I., Lupe Fiasco, Chrisa Browna, Diddy, Dirty Money, Janelle Monae czy Jasmine V.

26 lipca 2016 roku Victoria Monet wydała pierwszy singel "Do You Like It" z albumu "Life After Love", którego data premiery nie została jeszcze ogłoszona. We wrześniu Victoria połączyła siły z Arianą Grandę i nagrały utwór "Better Days". Impulsem do stworzenia piosenki była tragiczna śmierć Christiny Grimmie i strzelanina w jednym z klubów w Orlando.



Przypomnijmy, że Ariana Grande wystąpi w Łodzi 31 maja i 1 czerwca (Atlas Arena).