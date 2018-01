Urodziny Elvisa Presleya. Priscilla Presley i specjalny koncert w Krakowie

7 czerwca w Tauron Arenie Kraków odbędzie się widowisko "Elvis Presley™ Live in Concert" oparte na największych przebojach Elvisa, który 8 stycznia skończyłby 83 lata.

Priscilla Presley i Elvis Presley po ślubie w Las Vegas /AP/Fotolink

Widowisko "Elvis Presley™ Live in Concert" oparte jest na największych przebojach Elvisa Presleya, który dzięki nowej technologii "wystąpi" na specjalnie przygotowanym ekranie. O muzyczne aranżacje zadba orkiestra symfoniczna, natomiast wyjątkowym gościem wydarzenia będzie żona artysty i producentka, Priscillia Presley.

Polscy fani obejrzą show 7 czerwca w Tauron Arenie Kraków.

Na kształt show "Elvis Presley™ Live in Concert" wpłynęły dwa orkiestrowe albumy "If I Can Dream" i "Wonder Of You". Dzięki ich sukcesowi oraz wyprzedanej, brytyjskiej trasie koncertowej "Elvis Presley™ Live in Concert", w maju 2017 roku odbyła się druga trasa, która obejmowała 10 nowy europejskich miast. Na czerwiec zaplanowano kolejną trasę po Europie.

Koncerty odbędą się dokładnie 50 lat po tym, jak Król Rock'n'rolla wystąpił w legendarnym "68 Comeback Special". Warto również dodać, że Elvis Presley za życia nigdy nie koncertował w Europie.

Priscilla Presley, która była ściśle związana z tworzeniem i rozwojem albumów oraz pracowała nad ich wersjami koncertowymi, podczas nadchodzącej trasy osobiście powróci na scenę.

"Cieszę się, że te wspaniałe albumy otrzymały nowe życie i udało nam się zaprezentować je na wielkiej scenie z pełną orkiestrą. Reakcje publiczności na całym świecie są wspaniałe, dlatego jestem bardzo podekscytowana, że w 2018 roku show odwiedzi dziesięć nowych europejskich miast. Jestem przekonana, że to bezprecedensowe doświadczenia dla ludzi, którzy nigdy nie otrzymali szansy zobaczenia Elvisa na żywo" - zauważa Priscilla Presley, która poznała Elvisa, gdy miała 14 lat.

Ślub z Presleyem wzięła 1 maja 1967 r. w Las Vegas. Rozstali się w 1972 r., a rozwód ostatecznie wzięli w październiku 1973 r. Mają córkę - aktorkę i wokalistkę Lisę Marie Presley, byłą żonę m.in. Michaela Jacksona i aktora Nicolasa Cage'a.

"Rock and roll to nie jest nic czarującego. Dzielisz się swoim mężczyzną z całym światem" - mówi Priscilla Presley w rozmowie z "Dzień dobry TVN".